الجمعة 15 أغسطس 2025
مفاجأة، ريال مدريد ينافس الثلاثي الإنجليزي على التعاقد مع دوناروما

دوناروما، فيتو
دوناروما، فيتو

كشفت تقارير إعلامية، عن مفاجأة مدوية بشأن الإيطالي جيانلويجي دوناروما حارس مرمى باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي يبدو أنه على وشك الرحيل عن ملعب حديقة الأمراء خلال الفترة المقبلة، بعكس رغبة ريال مدريد الإسباني.

ويبلغ دوناروما من العمر 26 عامًا، وبات رحيله عن بطل فرنسا وأوروبا مسألة وقت، علمًا بأن عقده مع الفريق ينتهي في يونيو 2026، ويحاول الباريسي تسويقه للحصول على مقابل مادي نظير بيعه.

ريال مدريد يترقب مصير دوناروما

ذكرت تقارير إعلامية أن دوناروما مطلوب وبشدة من طرف 3 أندية كبرى في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهي مانشستر سيتي وجاره مانشستر يونايتد، وكذلك تشيلسي بطل كأس العالم للأندية 2025.

لكن المفاجأة، التي رصدتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، تشير إلى أن ريال مدريد يراقب مصير دوناروما ويأمل في استمراره مع باريس حتى نهاية عقده في الصيف المقبل، ليتسنى له التعاقد معه في صفقة انتقال حر.

وأوضح التقرير أن البلجيكي تيبو كورتوا حارس الريال المخضرم، البالغ من العمر 33 عامًا، جدد عقده مع بطل إسبانيا وأوروبا التاريخي لموسمين مقبلين حتى يونيو 2027، لكنه على الأرجح قد يغادر بعد كأس العالم 2026.

ريال مدريد يدرس استبدال كورتوا بالتعاقد مع دوناروما

ويدرس الريال استبدال تيبو كورتوا بالتعاقد مع دوناروما، الذي بلغ مستواه الذروة خلال رحلته مع باريس سان جيرمان، لكن إدارة فلورنتينو بيريز ترغب في الظفر بجهوده مجانًا، على غرار العديد من الصفقات التي أبرمها النادي في السنوات الماضية، أبرزها صفقة كيليان مبابي.

لكن رغبة ريال مدريد قد تصطدم بطموح دوناروما نفسه، الساعي للحصول على أكبر عدد من الدقائق خلال الموسم الجديد، ليعزز من فرصته في المشاركة مع منتخب إيطاليا في بطولة كأس العالم الصيف المقبل، في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وتشير التوقعات إلى أن دوناروما سيرحل خلال الصيف الحالي عن باريس، ويبدو مانشستر سيتي بقيادة مدربه الإسباني بيب غوارديولا الطرف الأقرب للتعاقد معه هذا الصيف.

يذكر أن دوناروما ترشح مؤخرًا ضمن 30 اسمًا للمنافسة على جائزة الكرة الذهبية من طرف مجلة فرانس فوتبول الفرنسية العريقة، كأفضل لاعب في العالم لهذا العام، بعد مستوياته المتميزة مع "بي إس جي".

