الجمعة 22 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد أنجيه بالدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان،فيتو
باريس سان جيرمان،فيتو

يواجه باريس سان جيرمان فريق أنجيه، اليوم الجمعة، في الجولة الثانية من مسابقة الدوري الفرنسي لهذا الموسم 2025-2026.

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد أنجيه

 ومن المقرر أن تقام المباراة، مساء اليوم الجمعة، على أن تنطلق صافرتها في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ويمكن مشاهدة هذه المواجهة، عبر شاشة بي إن سبورت، وهي الناقل الحصري لمباريات الدوري الفرنسي.

وسيكون معلق مباراة باريس سان جيرمان وأنجيه، هو أحمد البلوشي عبر قناة bein sports 4.

تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع أمام أنجيه


من المتوقع أن يأتي تشكيل باريس كالآتي:

حراسة المرمى: تشالفييه.

الدفاع: لوكاس هيرنانديز- زابارني- لوكاس بيرالدو.

خط الوسط: زائير إميري- فابيان رويز- لي كانج إن.

الهجوم: برادلي باركولا- جونتشالو راموس- مباي.

 

ترتيب باريس سان جيرمان  الفريقين في جدول ترتيب الدوري الفرنسي

 ويحتل باريس سان جيرمان وصافة جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 3 نقاط، بينما يأتي أنجيـه في المركز السابع بنفس الرصيد.

فيما يستعرض باريس سان جيرمان جميع الكؤوس الخمسة التي فاز بها خلال موسم 2024/25 في أعقاب مباراته على أرضه ضد أنجيه اليوم الجمعة.

وسيقام موكب الكأس بعد 10 دقائق من انتهاء المباراة، حيث سيخرج اللاعبون من غرفة الملابس للتحدث والاحتفال مع المشجعين، بحسب صحيفة ليكيب، وستكون الكؤوس المعروضة هي كأس الدوري الفرنسي، وكأس الأبطال، وكأس فرنسا، ودوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر الأوروبي.

كان باريس سان جيرمان القوة الأكثر هيمنة في أوروبا الموسم الماضي، حيث فاز بأكبر عدد من الألقاب من أي فريق آخر في جميع أنحاء القارة، وبدأ باريس سان جيرمان الموسم بالفعل بطرق الفوز، بفوزه على نانت 1-0 في أول مباراة له في الدوري الفرنسي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري الفرنسي جدول ترتيب الدوري الفرنسي ترتيب الدوري الفرنسي ترتيب باريس سان جيرمان برادلي باركولا باريس سان جيرمان لوكاس هيرنانديز مباراة باريس سان جيرمان موعد مباراة باريس سان جيرمان

مواد متعلقة

ارتباط النني بمغربية يتصدر التريند، كيف بدأت قصة حبه لزوجته الثانية؟ (صور)

أزمة لـ حسام حسن، غيابات بالجملة عن معسكر الفراعنة المقبل

مقابل 29 مليون يورو، لاعب مغربي جديد ينضم للدوري الإنجليزي

جائزة جديدة لميسي في الدوري الأمريكي (فيديو)

مذبحة في الأرجنتين، إلغاء مباراة ببطولة كوبا سودا أمريكا لأعمال الشغب (فيديو)

موعد مباراة القادسية والأهلي في نصف نهائي السوبر السعودي

فرحة لاعبي النصر بعد التأهل لنهائي كأس السوبر السعودي (فيديو)

النصر يتأهل لنهائي السوبر السعودي بعد الفوز على الاتحاد بثنائية

الأكثر قراءة

8 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات قوية من السيسي للحكومة لتخفيف الأعباء عن المواطنين

النقل تصدر بيانًا جديدًا بشأن أزمتها مع فيتو

ارتفاع البيضاء وانخفاض البلدي، سعر الفراخ اليوم الجمعة 22 أغسطس 2025

موعد الإعلان عن مسابقة جديدة لوظيفة معلم مساعد بالحصة

8 شروط للتعيين في الوظائف الحكومية، منها اجتياز الامتحانات والسن

جميعهم من أسرة واحدة، مصرع 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين في انهيار منزل بسوهاج

موقف محمد صلاح، ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل الجولة الثانية

الضرائب: لا خلاف بين الحكومة وشركات البترول بشأن القيمة المضافة

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم

طن الأرز الشعير الرفيع يسجل 17.700 ألف جنيه

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم

تعرف على أخر تحديث لأسعار السكر اليوم الخميس في الأسواق

المزيد

انفوجراف

قبل انطلاق العام الدراسي الجديد.. قرارات مهمة من وزير التعليم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم توزيع حلوى المولد للفقراء من الزكاة؟ الإفتاء تحسم الجدل

تعرف على حكم صلاة الظهر أربع ركعات بعد أداء فريضة الجمعة

تفسير رؤية القبر في المنام وعلاقتها ببدء مرحلة جديدة كلها تفاؤل

المزيد
الجريدة الرسمية
ads