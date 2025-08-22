موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد أنجيه بالدوري الفرنسي

يواجه باريس سان جيرمان فريق أنجيه، اليوم الجمعة، في الجولة الثانية من مسابقة الدوري الفرنسي لهذا الموسم 2025-2026.

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد أنجيه

ومن المقرر أن تقام المباراة، مساء اليوم الجمعة، على أن تنطلق صافرتها في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ويمكن مشاهدة هذه المواجهة، عبر شاشة بي إن سبورت، وهي الناقل الحصري لمباريات الدوري الفرنسي.

وسيكون معلق مباراة باريس سان جيرمان وأنجيه، هو أحمد البلوشي عبر قناة bein sports 4.

تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع أمام أنجيه



من المتوقع أن يأتي تشكيل باريس كالآتي:

حراسة المرمى: تشالفييه.

الدفاع: لوكاس هيرنانديز- زابارني- لوكاس بيرالدو.

خط الوسط: زائير إميري- فابيان رويز- لي كانج إن.

الهجوم: برادلي باركولا- جونتشالو راموس- مباي.

ترتيب باريس سان جيرمان الفريقين في جدول ترتيب الدوري الفرنسي

ويحتل باريس سان جيرمان وصافة جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 3 نقاط، بينما يأتي أنجيـه في المركز السابع بنفس الرصيد.

فيما يستعرض باريس سان جيرمان جميع الكؤوس الخمسة التي فاز بها خلال موسم 2024/25 في أعقاب مباراته على أرضه ضد أنجيه اليوم الجمعة.

وسيقام موكب الكأس بعد 10 دقائق من انتهاء المباراة، حيث سيخرج اللاعبون من غرفة الملابس للتحدث والاحتفال مع المشجعين، بحسب صحيفة ليكيب، وستكون الكؤوس المعروضة هي كأس الدوري الفرنسي، وكأس الأبطال، وكأس فرنسا، ودوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر الأوروبي.

كان باريس سان جيرمان القوة الأكثر هيمنة في أوروبا الموسم الماضي، حيث فاز بأكبر عدد من الألقاب من أي فريق آخر في جميع أنحاء القارة، وبدأ باريس سان جيرمان الموسم بالفعل بطرق الفوز، بفوزه على نانت 1-0 في أول مباراة له في الدوري الفرنسي.

