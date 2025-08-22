قبل مباراة السوبر السعودي، يايسلة: أعرف طريقة لعب جيسوس وهذا ما سنفعله غدا (فيديو)

السوبر السعودي، أكد ماتياس يايسلة المدير الفني لنادي أهلي جدة، أن الفريق واجه العديد من التحديات واستطاع بقوته أن يتخطاها، وهذا ما سيفعله مجددًا في النهائي أمام النصر غدا السبت في نهائي كأس السوبر السعودي.

وقال يايسلة في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة نهائي السوبر السعودي: "أظهرنا قوتنا أمام القادسية ولعبنا بشكل مميزة ويجب التركيز على أدق التفاصيل في النهائي".

وتابع: “واجهت جيسوس المدير الفني للنصر السعودي، مرات عديدة وأريد أن أكرر الانتصار عليه مجددًا”.

وأضاف: “أعرف أسلوب لعب جيسوس وأحترمه كشخص ومدرب وحقق العديد من الإنجازات، وغدا مواجهة نهائية لا تخضع لأي مقاييس”.

واختتم: “الملعب سيئ جدا ولكن هدفنا السوبر السعودي”.

🚨🗣️ ماتياس يايسله:



"واجهنا العديد من التحديات واستطعنا بقوتنا أن نتخطاها وهذا سنفعله مجددًا في النهائي 🔥🏆". pic.twitter.com/NsoOwN7wE5 — شبكة الأهلي (@AFC4NET) August 22, 2025

ويخوض فريق النصر مواجهة قوية أمام أهلي جدة، في نهائي بطولة كأس السوبر السعودي، المقامة حاليا في هونج كونج.

ومن المقرر أن تقام مباراة النصر وأهلي جدة يوم السبت الموافق 23 أغسطس، وتنطلق صافرتها في الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة.

يذكر أن بطل السوبر يحصل على جائزة مالية قدرها 4 ملايين ريال، مقابل مليونين للوصيف، فيما ينال الخاسران في نصف النهائي مليون ريال لكل منهما.

وتقام مباريات بطولة كأس السوبر السعودي للموسم الحالي، في هونج كونج من 19 وحتى 23 من شهر أغسطس الجاري.

ويشارك في بطولة كأس السوبر السعودي، كل من الاتحاد بطل الدوري والقادسية وصيف الكأس ويشارك النصر صاحب المركز الثالث في الدوري والأهلي صاحب المركز الرابع، بعد اعتذار الهلال بطل الكأس وثاني الدوري عن المشاركة في المسابقة.

وتمكن فريق النصر من الفوز على الاتحاد بنتيجة 2-1، فيما اكتسح أهلي جدة نظيره القادسية بخماسية مقابل هدف، في الدور قبل النهائي.

