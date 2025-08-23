السبت 23 أغسطس 2025
رياضة

أول رد رسمي من الزمالك على التحقيق مع مجلس لبيب في إهدار المال العام

مجلس إدارة الزمالك،
مجلس إدارة الزمالك، فيتو

كشف كمال شعيب، المستشار القانوني لنادي الزمالك، حقيقة التحقيق في إهدار المال العام لمجلس إدارة القلعة البيضاء، برئاسة حسين لبيب.


وانتشرت تقارير على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بأن هناك قرارًا من النائب العام ببدء التحقيق في إهدار المال العام لمجلس إدارة الزمالك.

وقال كمال شعيب، في تصريحات لبرنامج "الكورة مع فايق"، على قناة "إم بي سي مصر 2": “هذا كلام عيب أن ينتشر بهذا الشكل، فهناك عشرات البلاغات والقضايا تقدم يوميًّا قبل تولي مجلس إدارة الزمالك الحالي المسؤولية”.

 

وتابع: "لم نخطر بأي قرار إطلاقًا بفتح تحقيق، الجهاز المركزي يوميًّا يراجع أعمال نادي الزمالك ويكاد يكون مقيمًا في النادي".

واستطرد: "يكاد يكون الجهاز المركزي مقيمًا داخل نادي الزمالك، ويقوم بمراجعة كافة الأعمال المالية والإدارية بشكل مستمر، ولا توجد مؤشرات أو إشعارات رسمية حول أي تحقيقات تتعلق بإهدار المال العام".

 

وعن أرض النادي بـ 6 أكتوبر أوضح: "نعد تظلمًا أكثر تفصيلًا بعد التظلم السابق في ملف سحب أرض الزمالك عقب بيان وزارة الإسكان، ندافع عن حقنا، فنحن أصحاب حق في أرض النادي بـ6 أكتوبر، ولدينا ثقة كبيرة جدًّا أن رئيس الجمهورية سيتدخل ويحل هذه الأزمة".

