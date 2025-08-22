الجمعة 22 أغسطس 2025
محمود ناجي يدير مباراة السنغال وأوغندا في ربع نهائي أمم إفريقيا للمحليين

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، تعيين الدولي المصري محمود ناجى حكما لمباراة السنغال وأوغندا غدا السبت في ربع نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية للمحليين "الشان".

 

 يضم الطاقم كلا من، محمود ناجي حكما للساحة ويعاونه الجزائري عادل آبان مساعد أول والجزائري جيلان بونجيلي نيلا مساعد ثان، والجزائري لطفي بكواسة حكما رابعا، والجزائري الحلو بن براهم حكما لتقنية الفيديو والجنوب أفريقية أكونا ماكليما حكم مساعد لتقنية الفيديو.

