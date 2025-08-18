الإثنين 18 أغسطس 2025
بميزانية ضخمة، باريس سان جيرمان يعتلي صدارة أغنى أندية فرنسا

باريس سان جيرمان،
باريس سان جيرمان، فيتو

يتفوق نادي باريس سان جيرمان، بميزانية ضخمة، على منافسيه في مسابقة الدوري الفرنسي، مع انطلاق منافسات الموسم الجديد 2025-2026.

ميزانيات أندية الدوري الفرنسي 

وكشفت صحيفة "ليكيب" عن قائمة بميزانيات أندية الدوري الفرنسي للموسم الجاري، حيث يعتلي البي إس جي، القائمة، بميزانية ضخمة قيمتها 850 مليون يورو، متفوقا بفارق شاسع عن غريمه الأزلي مارسيليا، الذي يحل ثانيا بميزانية قدرها 260 مليون يورو، ثم موناكو ثالثا (140 مليون يورو).

وفي المركز الرابع، يتواجد باريس إف سي الصاعد حديثا هذا الموسم، بميزانية قدرها 130 مليون يورو، يليه نيس 120 مليونا.

وتتساوى أندية نيس وليل وأولمبيك ليون بميزانية قدرها 110 ملايين يورو، خلفهم ستراسبورج (100 مليون يورو).

وتتواجد 9 أندية تحت حاجز 100 مليون يورو، وهي لانس ولوريان (60 مليونا) لكل منهما، نانت وتولوز (50 مليون يورو) لكل منهما، أوكسير وميتز (40 مليون يورو) لكل منهما، ثم بريست (35 مليونا) بينما يتساوى أنجيه ولوهافر في ذيل الترتيب بميزانية قدرها 25 مليون يورو.

