قبل بداية الشوط الثاني، جماهير وست هام تغادر الملعب بعد ثلاثية تشيلسي (فيديو)

جماهير وست هام،فيتو
تقدم تشيلسي على نظيره وست هام بثلاثة أهداف مقابل هدف في الشوط الأول من المباراة التي تجمع بينهما اليوم على ملعب لندن الأولمبي، في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لمغادرة جماعية لجماهير وست هام لملعب لندن الأولمبي قبل بداية الشوط الثاني من المباراة.

وتقدم فريق وست هام في الدقيقة 6 عن طريق لوكاس باكيتا بعدما سجل الهدف الأول لفريقه، ثم تعادل جواو بيدرو في الدقيقة 15 لصالح تشيلسي، وأضاف بيدرو نيتو الهدف الثاني للبلوز في الدقيقة 23.

وكان وست هام سجل الهدف الثاني في الدقيقة 18 عن طريق نيكولاس فولكروج قبل أن يتم إلغاؤه بعد العودة لتقنية الفيديو. 

وفي الدقيقة 34 أضاف إنزو فرنانديز الهدف الثالث لتشيلسي.  

تشكيل تشيلسي ضد وست هام

تشكيل وست هام ضد تشيلسي

موعد مباراة تشيلسي ووست هام والقنوات الناقلة

وانطلقت المباراة بين تشيلسي ووست هام مساء اليوم الجمعة 22 أغسطس،  في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية. 

وتنقل مباراة تشيلسي ووست هام منقولة على الهواء مباشرة عبر قناة “beIN Sports HD1”.

ترتيب تشيلسي ووست هام  في الدوري الإنجليزي 2025-2026

ويحتل تشيلسي المركز الـ11 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي لموسم 2025-2026 برصيد نقطة وحيدة.

في المقابل، يحتل وست هام المركز الـ19 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي لموسم 2025-2026 بلا رصيد من النقاط.

