ري أسيوط تواصل تنفيذ أعمال تطهير ونزع الحشائش بالترع والمصارف

حملة تطهير الترع
حملة تطهير الترع بأسيوط،فيتو

أكد اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، على أهمية تكثيف الجهود والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية لاستمرار أعمال تطهير الترع والمصارف ورفع نواتج التكريك أولًا بأول، بما يضمن وصول المياه حتى نهايات الترع وتسهيل حركة النقل للمواطنين، فضلًا عن الحفاظ على المظهر الحضاري وحماية الرقعة الزراعية، في إطار توجهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأوضح محافظ أسيوط أن الإدارة المركزية للموارد المائية والري، برئاسة المهندس حاتم عبدالصبور، وبالتعاون مع الإدارة العامة لري أسيوط بقيادة المهندس أبو العيون عرفات، تواصل تنفيذ حملات تطهير ونزع الحشائش بالترع والمصارف المختلفة. 

 

أعمال تطهير الترع بأسيوط 

وشملت الأعمال الأخيرة تطهير ترع بني مر وأبو جبل وجنابية الكودية، بالإضافة إلى أعمال التأهيل بترعة إبراهيم بك، وذلك باستخدام معدات الري المتنوعة مثل الكباش والصنادل والحفارات طويلة الأذرع.

وأشار محافظ أسيوط إلى أن هذه الجهود تهدف إلى ضمان وصول المياه لنهايات الترع وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المائية المتاحة، بما يسهم في دعم المزارعين والحفاظ على إنتاج المحاصيل الاستراتيجية وتوفير الأمن الغذائي للمواطنين.

إزالة المخلفات وورد النيل من ترع أسيوط لضمان وصول المياه لنهايتها (صور)

انطلاق حملة لنزع الحشائش وورد النيل وتطهير ترع أسيوط

كما ناشد محافظ أسيوط المواطنين سرعة الإبلاغ عن أي شكاوى أو ملاحظات عبر الخطوط الساخنة لغرفة العمليات المركزية بالمحافظة (114 – 088/2135858 – 088/2135727) إلى جانب منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة على الرقم (16528) أو عبر البوابة الإلكترونية www.shakwa.eg، مؤكدًا أن التواصل متاح على مدار 24 ساعة.

