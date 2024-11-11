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انطلاق حملة لنزع الحشائش وورد النيل وتطهير ترع أسيوط

أعمال تطهير الترع
أعمال تطهير الترع بأسيوط، فيتو

تابع اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط جهود الإدارة المركزية للموارد المائية والري والوحدات المحلية بالمراكز والأحياء لأعمال تطهير الترع والمصارف والمجاري المائية ورفع وإزالة المخلفات الناتجة عن أعمال التطهير بنطاق المحافظة وذلك لضمان وصول المياة إلى نهايات الترع الأخذة منها وتحقيق أقصى استفادة من مياة الري وحفاظًا على الرقعة الزراعية وتقديم أفضل الخدمات للمزارعين.

حملة لتطهير الترع والمصارف ونزع الحشائش 

وأوضح محافظ أسيوط أن الإدارة المركزية للموارد المائية والري بقيادة المهندس حاتم مختار وكيل الوزارة قامت بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساحل سليم بقيادة عبد اللطيف عبدالمنعم رئيس المركز والإدارة العامة للري بقيادة المهندس أبو العيون عرفات مدير عام الإدارة للقيام بحملة لتطهير الترع والمصارف ونزع الحشائش ضمانًا لوصول المياه لنهايات الترع ومن بينها تطهير مسقى المحافظة الآخذ من ترعة الغريب بساحل سليم  بنطاق هندسة ري ساحل سليم بقيادة المهندس هيثم جمال.

وأكد محافظ أسيوط أهمية التنسيق بين كافة الأجهزة المعنية لإزالة كافة المخلفات والقمامة والحشائش وورد النيل الذي يمتص كميات كبيرة من المياه ويعوق حركتها والتي تتم باستخدام حفارات ذات أذرع طويلة وحفارات على صنادل وذلك لضمان وصول المياة إلى نهاية الترعة والترع الآخذة منها ولتستفيد منها كافة الأراضي الزراعية. 

استمرار أعمال رفع نواتج تطهير الترع والمصارف بمراكز أسيوط

انطلاق حملة لرفع نواتج تطهير الترع والمصارف بصدفا في أسيوط

ولفت هشام أبوالنصر إلى أنه يتم التخلص الآمن من نواتج التطهير والتكريك والقمامة والمخلفات على جانبي الترع والمصارف باستخدام حفارات ولوادر وسيارات ومعدات والوحدات المحلية بنطاق أعمال التطهير لنقل المخلفات الناتجة عن الأعمال التطهير إلى المقالب المخصصة لذلك أولًا بأول.

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