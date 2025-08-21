محافظ أسيوط يعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية العامة والمهنية

اعتمد اللواء هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، اليوم الخميس، نتيجة امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024/2025، حيث بلغت نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية العامة (نظامي ومنازل) 71.43%، بينما سجلت الإعدادية المهنية نسبة نجاح 85.15%.

تجاوز امتحانات الدور الثاني

وهنأ محافظ أسيوط الطلاب الناجحين، مشيدًا بجهودهم في تجاوز امتحانات الدور الثاني، داعيًا إياهم إلى مواصلة الاجتهاد وبذل المزيد من الجهد لتحقيق التفوق في المراحل التعليمية المقبلة، كما وجه رسالة لأولياء الأمور بضرورة متابعة أبنائهم والاهتمام بهم لضمان استمرار نجاحهم وتفوقهم الدراسي.

وأكد المحافظ على أن الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تولي قطاع التعليم اهتمامًا خاصًا من خلال التوسع في إنشاء المدارس بمختلف أنواعها لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص لجميع الطلاب.

وأشار محافظ أسيوط إلى أن تطوير العملية التعليمية يمثل ركيزة أساسية لإعداد أجيال قادرة على مواجهة التحديات والمشاركة الفاعلة في جهود التنمية المستدامة.

فيما أوضح محمد إبراهيم دسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، أن عدد المتقدمين لامتحانات الدور الثاني من الشهادة الإعدادية العامة (نظامي ومنازل) بلغ 16,408 طلاب، نجح منهم 9,236 طالبًا بنسبة 71.43%.

وأشار إلى أنه في الشهادة الإعدادية المهنية تقدم 2,618 طالبًا، ونجح منهم 1,629 طالبًا بنسبة نجاح 85.15%، وبلغت نسبة النجاح 100% لطلاب الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع بعد نجاح جميع المتقدمين وعددهم 8 طلاب، وكذلك لطلاب الشهادة الإعدادية للمكفوفين حيث اجتاز 4 طلاب الامتحانات بنجاح كامل.

