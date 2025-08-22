الجمعة 22 أغسطس 2025
أكثر من 2 مليون زائر لكنيسة المغارة، وداع روحاني لاحتفالات مولد العذراء بجبل درنكة (فيديو)

كنيسة المغارة بدير
كنيسة المغارة بدير العذراء مريم بأسيوط، فيتو

اختتم مئات الآلاف من الأقباط زيارتهم  لدير السيدة العذراء بجبل درنكة بمحافظة أسيوط في نهاية احتفالات الليلة الأخيرة للمولد وسط أجواء روحانية وإجراءات أمنية مشددة. 

 

كنيسة المغارة تستقبل 2 مليون زائز في احتفالات العذراء 

وشهدت كنيسة المغارة والتي تعد من أهم المزارات السياحية بمحافظة أسيوط إقبال متزايد من الزوار الذين تخطى عددهم المليوني زائر خلال أيام المولد حتى نهاية الاحتفالات من كل حدب وصوب خاصة لما تشكله المغارة من مكانة كبيرة في نفوس الأقباط لقداستها بعد استقبلت العائلة المقدسة وعاشوا فيها أيام بعيدا عن بطش هيرودس.


في ذات السياق شارك اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، مساء الخميس، في فعاليات الليلة الختامية لاحتفالات صوم السيدة العذراء مريم بدير درنكة، حيث قدّم التهنئة للأنبا يوأنس أسقف الأقباط الأرثوذكس لإيبارشية أسيوط والبداري وساحل سليم وتوابعها، والأنبا دانيال لطفي مطران الأقباط الكاثوليك بأسيوط، وللقيادات الكنسية والشعب القبطي، للمرة الثانية خلال هذه الاحتفالات التي استمرت 15 يومًا، جاء ذلك وسط أجواء روحانية مهيبة شهدها ملايين الزوار والوفود والسائحين من مختلف كنائس العالم، في ختام الاحتفال السنوي الذي يتزامن مع ذكرى رحلة العائلة المقدسة داخل الأراضي المصرية في الفترة من 7 وحتى 21 أغسطس من كل عام.


وبدأت الفعاليات بعزف السلام الجمهوري أعقبه ترانيم من كورال الدير، ثم كلمات لعدد من الحضور، حيث رحب الأنبا يوأنس بالوفد، وألقى وكيل وزارة الأوقاف كلمة أشار فيها إلى مكانة السيدة العذراء مريم في الإسلام، مستشهدًا بذكرها في القرآن الكريم وسورة "مريم".

 

وخلال كلمته نقل محافظ أسيوط، تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي بهذه المناسبة الدينية والروحية التي تتزامن مع ذكرى زيارة العائلة المقدسة لمصر، مشيدًا بحفاوة الاستقبال والتنظيم المتميز للاحتفالات التي استقطبت ملايين الزوار والسياح من داخل مصر وخارجها، وأعرب عن اعتزازه بالمشاركة التي تجسد روح التلاحم بين أبناء الوطن مسلمين وأقباط، مؤكدًا أن أسيوط تمثل نموذجًا للتعايش والمحبة.

 

كما جدد محافظ أسيوط التهنئة للأخوة الأقباط الأرثوذكس والكاثوليك، متمنيًا أن تعود المناسبة بالخير والبركات على مصر وشعبها، مؤكدًا أن المصريين جميعًا يقفون خلف القيادة السياسية لاستكمال مسيرة البناء والتنمية.

ختام مولد العذراء، من كل المحافظات إلى جبل درنكة تلتقي القلوب في حضرة أم النور (فيديو)

العذراء مريم.. رمز البركة في قلوب المصريين

 

من جانبه، وجه الأنبا يوأنس مطران أسيوط الشكر للمحافظ على حرصه مشاركة الأقباط احتفالاتهم للمرة الثانية هذا العام، مثمنًا جهود المحافظة في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

 

يذكر أن دير السيدة العذراء بدير درنكة، أحد أبرز نقاط مسار العائلة المقدسة في مصر، يشهد سنويًا احتفالات كبرى في الفترة من 7 حتى 21 أغسطس، يحضرها ملايين الزوار من داخل مصر وخارجها.

