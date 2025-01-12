الأحد 12 يناير 2025
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محافظات

إزالة المخلفات وورد النيل من ترع أسيوط لضمان وصول المياه لنهايتها (صور)

تطهير الترع بأسيوط،
تطهير الترع بأسيوط، فيتو

أكد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ حملات تطهير الترع والمصارف والمجاري المائية لضمان وصول المياه إلى نهايات الترعة والترع الآخذة منها وتحقيق أقصى استفادة من مياه الري ولتستفيد منها كافة الأراضي الزراعية حفاظًا على الرقعة الزراعية وتقديم أفضل الخدمات للمزارعين. 

 

 

إزالة المخلفات والقمامة والحشائش وورد النيل من الترع بأسيوط 

وأشار محافظ أسيوط إلى أهمية التنسيق والتعاون بين كافة الأجهزة المعنية لإزالة المخلفات والقمامة والحشائش وورد النيل الذي يستهلك كميات كبيرة من المياة ويعوق حركتها على جانبي الترع والمصارف.

حملة لتطهير الترع والمصارف ونزع الحشائش

وأوضح محافظ أسيوط أن الإدارة المركزية للموارد المائية والري بقيادة المهندس حاتم مختار قامت الإدارة العامة للري بقيادة المهندس أبو العيون عرفات للقيام بحملة لتطهير الترع والمصارف ونزع الحشائش ببعض الترع بنطاق مركزي أبنوب وصدفا ضمانًا لوصول المياه لنهايات الترع حيث تم إزالة الزوف والحيوانات النافقة من أمام حجز بني محمد مع التحميل الفوري بنطاق مركز أبنوب وتطهير ترعة بنى فيز بمركز صدفا. 

استمرار أعمال رفع نواتج تطهير الترع والمصارف بمراكز أسيوط

انطلاق حملة لرفع نواتج تطهير الترع والمصارف بصدفا في أسيوط

 

وأشار محافظ أسيوط إلى استخدام معدات الري كالكباش والصندل وحفارات ذات أذرع طويلة والحاويات مع نقل نواتج التطهير والتكريك والمخلفات والتجمعات إلى الأماكن المخصصة للتخلص الآمن منها بالتنسيق مع الوحدات المحلية لتلك المراكز وذلك للحفاظ على المظهر الحضاري وإزالة أي إعاقة لحركة الطرق لتسهيل النقل والانتقال للمواطنين.

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