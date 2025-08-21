تنفيذي أسيوط: إقامة 3 مصانع لإنتاج الانترلوك والبردورات والسدادات الخرسانية

ترأس اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، لبحث واستعراض الملفات الحيوية والمشروعات الجارية، بما يضمن تعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم مسيرة التنمية المستدامة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ورؤية مصر 2030.

وشهد الاجتماع حضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والمحاسب عدلي أبو عقيل سكرتير عام المحافظة، وخالد عبد الرؤوف السكرتير العام المساعد، واللواء إسماعيل حسين مستشار المحافظ لشئون المكتب الفني، والمستشار محمد محمود كامل وكيل مجلس الدولة، واللواء أحمد كامل مساعد مدير الأمن، والرائد أحمد أسامة مخلوف ممثلًا عن المستشار العسكري، بجانب مديري المديريات الخدمية ورؤساء المراكز والأحياء ومسئولي المشروعات وشركات المرافق.

مشروع المحور التنموي الجديد الرابط بين أسيوط وطريق البحر الأحمر

وفي مستهل الجلسة، استعرض المحافظ ما تحقق من إنجازات في المحور التنموي الجديد الرابط بين أسيوط وطريق البحر الأحمر، والذي يفتح آفاقًا استثمارية واسعة ويدعم مشروعات الدولة القومية. ووجه رئيس مركز البداري بتكثيف أعمال التمهيد والتسوية وشق الطريق باستخدام معدات المحافظة ووحدة الإنقاذ السريع.

إعادة تشغيل محطة تكسير المواد المحجرية بالوادي الأسيوطي

كما أعلن محافظ أسيوط عن إعادة تشغيل محطة تكسير المواد المحجرية بالوادي الأسيوطي بعد توقف دام منذ 2011، لتعود بطاقة إنتاجية تصل إلى 120 مترًا مكعبًا في الساعة، وتنتج خامات أساسية لأعمال البناء والرصف.

إقامة 3 مصانع لإنتاج الإنترلوك والبردورات والسدادات الخرسانية

وكشف محافظ أسيوط عن خطط لإقامة 3 مصانع لإنتاج الإنترلوك والبردورات والسدادات الخرسانية "نيو جيرسي"، إلى جانب التوسع في مشروعات المباني الجاهزة لخدمة مشروعات البنية التحتية بالمحافظة والمحافظات المجاورة.

وفي جانب الكوادر البشرية، كلف المحافظ بعقد اجتماعات مع مختلف فئات الجهاز الإداري من مهندسين وفنيين وزراعيين وعمال نظافة وغيرهم، لإعادة توزيعهم بما يتناسب مع الاحتياجات الفعلية للمراكز والوحدات المحلية.

رفع كفاءة العبارات النهرية

أما في ملف حماية المال العام، فقد شدد اللواء هشام أبو النصر على رفع كفاءة العبارات النهرية ومحمية الوادي الأسيوطي، مع تشكيل لجان لحصر المشكلات والعمل على حلها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

كما وجه محافظ أسيوط بسرعة إنهاء إجراءات تقنين أراضي الدولة واستكمال أعمال الفحص والمعاينة والتسعير، مع التأكيد على إزالة أي تعديات فور رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية، وتطبيق الغرامة اليومية بحق المخالفين مشددًا على أن أي محاولة للاستيلاء على أراضي الدولة، سواء بالبناء أو الزراعة، ستواجه بحسم كامل ودون تهاون.

وفي ختام الجلسة، وافق المجلس التنفيذي على قبول عدد من التبرعات لصالح صندوق الخدمات والتنمية المحلية، حيث وجه المحافظ الشكر للجهات والأفراد على مشاركاتهم المجتمعية التي تدعم خطط التنمية على أرض أسيوط.

