الخميس 21 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

بالإسم ورقم الجلوس، نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية بأسيوط

محافظ أسيوط يعتمد
محافظ أسيوط يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية، فيتو

اعتمد اللواء هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، اليوم الخميس، نتيجة امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024/2025. 

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية التيرم الثاني 

وتنشر فيتو نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة أسيوط التيرم الثاني، من خلال الرابط التالي، متمنية لجميع الطلاب النجاح والتوفيق. 

https://natega.vetogate.com/58/

 

وبلغت نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية العامة (نظامي ومنازل) 71.43%، بينما سجلت الإعدادية المهنية نسبة نجاح 85.15%.

محافظ أسيوط يهنأ الطلاب الناجحين 

وهنأ محافظ أسيوط الطلاب الناجحين، مشيدًا بجهودهم في تجاوز امتحانات الدور الثاني، داعيًا إياهم إلى مواصلة الاجتهاد وبذل المزيد من الجهد لتحقيق التفوق في المراحل التعليمية المقبلة.

كما وجه رسالة لأولياء الأمور بضرورة متابعة أبنائهم والاهتمام بهم لضمان استمرار نجاحهم وتفوقهم الدراسي، مؤكدًا أن الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تولي قطاع التعليم اهتمامًا خاصًا من خلال التوسع في إنشاء المدارس بمختلف أنواعها لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص لجميع الطلاب.

وأشار محافظ أسيوط إلى أن تطوير العملية التعليمية يمثل ركيزة أساسية لإعداد أجيال قادرة على مواجهة التحديات والمشاركة الفاعلة في جهود التنمية المستدامة.

محافظ أسيوط يعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية العامة والمهنية

محافظ أسيوط يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 78.89%

من جانبه أوضح محمد إبراهيم دسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، أن عدد المتقدمين لامتحانات الدور الثاني من الشهادة الإعدادية العامة (نظامي ومنازل) بلغ 16,408 طلاب، نجح منهم 9,236 طالبًا بنسبة 71.43%. 

أما في الشهادة الإعدادية المهنية، فقد تقدم 2,618 طالبًا، ونجح منهم 1,629 طالبًا بنسبة نجاح 85.15%، وبلغت نسبة النجاح 100% لطلاب الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع بعد نجاح جميع المتقدمين وعددهم 8 طلاب، وكذلك لطلاب الشهادة الإعدادية للمكفوفين حيث اجتاز 4 طلاب الامتحانات بنجاح كامل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الإعدادية للعام الدراسي أسيوط التربية والتعليم الشهادة الاعدادية الشهادة الإعدادية العامة امتحانات الدور الثاني للشهاده الاعداديه محافظ أسيوط محافظة اسيوط نتيجة امتحانات الدور الثانى للشهادة الإعدادية

مواد متعلقة

محافظ أسيوط يعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية العامة والمهنية

ضبط طن لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي في أسيوط

إزالة 32 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في أسيوط

محافظ أسيوط يتابع أعمال رصف الطرق ضمن الخطة الاستثمارية 2025/ 2026

تنفيذي أسيوط: إقامة 3 مصانع لإنتاج الانترلوك والبردورات والسدادات الخرسانية

الأيدي الناعمة تخترق مجالا جديدا من مهن الرجال، محافظ أسيوط يسلم خريجات صنايع أدوات سباكة (صور)

لا جوع ولا عطش في حضرة أم النور، دير درنكة يوفر "سندويتشات وميا" للزوار وكله بـ"جنيه" (فيديو)

في حضرة أم النور، الأوراق تمتلئ بالأمنيات والقلوب تنتظر المعجزات في الليلة الختامية لمولد درنكة (فيديو)

الأكثر قراءة

نقيب الممثلين يعتذر للنائب العام عن واقعة الرقص داخل قاعة محكمة

أوقفوا الحرب فورا، معهد الأمن القومي بإسرائيل يصدم قادة الاحتلال

أسماء الضحايا والمصابين في حادث تصادم 11 سيارة بمطروح

السيسي يصل السعودية وبن سلمان في مقدمة مستقبليه

حقيقة توقف أعمال الإنشاء في استاد النادي الأهلي

قمة مصرية سعودية بنيوم لتعزيز الشراكة الاستراتيجية وبحث تطورات الحرب في غزة

لحظة استقبال ولي عهد السعودية للرئيس السيسي في مطار نيوم (صورة)

أرملة رزاق أوموتويوسي لاعب الزمالك السابق تفجر مفاجأة عن سبب وفاته

خدمات

المزيد

4 جنيهات انخفاضا في سعر الفراخ البلدي اليوم الخميس (آخر تحديث)

الأحمر بـ130 جنيها، تعرف على سعر كرتونة البيض اليوم الخميس

سعر الأرز في السوق اليوم الخميس 21-8-2025

الروص يرتفع 3 جنيهات، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

باليوم والساعة.. مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس الخليج للشباب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل كان يعلم النبي موعد قيام الساعة؟ الشيخ سيد طنطاوي يجيب

علي جمعة: نحن في عصر اشتدت فيه الظلمات ونحتاج إلى طاقة النور

تفسير حلم أكل السكر فى المنام وعلاقته بسماع أخبار سعيدة قريبا

المزيد
الجريدة الرسمية
ads