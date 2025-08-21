ضبط طن لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي في أسيوط

أكد اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، أن مديرية الطب البيطري بأسيوط تواصل حملاتها الرقابية بكل قوة وحسم، تنفيذًا لتوجيهات الدولة وحرصًا على صحة المواطنين وضمان سلامة الغذاء، مشددًا على أن حماية المواطن تأتي في مقدمة أولويات الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

وأوضح محافظ أسيوط أن الحملات البيطرية تنفذ وفق منظومة متكاملة تعتمد على الرقابة الدقيقة والتدخل السريع والتطبيق الحازم للقانون، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الأمان الغذائي وردع كل من تسول له نفسه المساس بسلامة الغذاء أو التلاعب بصحة المواطنين.

حملة تموينية مكبرة بالمنطقة الصناعية ببني غالب – مركز أسيوط

وفي هذا الإطار، أشار محافظ أسيوط إلى أن إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطري، برئاسة الدكتور جمال سيد مدير المديرية، نفذت حملة مكبرة بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين بقطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية، وإدارة مباحث التموين بمديرية أمن أسيوط، استهدفت المنطقة الصناعية ببني غالب – مركز أسيوط.

وأسفرت الحملة عن ضبط طن من اللحوم ومشتقاتها ومصنعات الدواجن غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى التحفظ على 4 أطنان أخرى لحين ورود نتائج الفحص المعملي وصدور قرار النيابة العامة بشأنها.

وشدد محافظ أسيوط على أن الحملات الرقابية مستمرة دون تهاون أو استثناء، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو حماية صحة المواطن وردع المخالفين، مع استمرار التعاون الوثيق بين الأجهزة التنفيذية والرقابية والأمنية لتحقيق الانضباط الكامل في الأسواق وضمان وصول غذاء آمن وصحي إلى المواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.