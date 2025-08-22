طلبا لشفاعة أم النور، جبل درنكة يتلألأ بآلاف الشموع في وداع مولد العذراء بأسيوط (فيديو)

اختتم مئات الآلاف من الأقباط التوافد على دير السيدة العذراء بجبل درنكة بمحافظة أسيوط احتفالات الليلة الأخيرة لمولد السيدة العذراء بإقامة القداس والصلوات وإشعال الشموع التي تلألأت في أرجاء الدير.

نور الشموع يضيء جبل درنكة.. زوار العذراء يودعون المولد بطلب البركة

وفي مشهد يعكس الحالة الروحانية التي تسيطر على جميع أنحاء الدير حرص زوار دير درنكة بأسيوط على إشعال الشموع والتي تعد رمزا للنور الإلهي والبركة التي تنبع من روح السيدة العذراء والتف العشرات حول المشعل يتضرعون إلى الله ويتسابقون في إشعال شموعهم طلبا للبركة والشفاعة وتعبيرًا عن حب وتبجيل السيدة العذراء.



وكان دير درنكة بأسيوط فتح أبوابه منذ الصباح الباكر لاستقبال الزوار فضلًا عن الآلاف الموجودين في الداخل فيما تم توفير سيارات مجانية لنقل الزوار من بوابة الدير وحتى أقرب نقطة داخل الدير في مطلع الجبل.



كما اتخذ الدير عدة إجراءات للدخول من خلال توفير مصاعد كهربائية لتسهيل طلوع المواطنين وكبار السن للمغارة في الأعلى وذلك تسهيلًا على الزائرين من السير على الأقدام لمسافات طويلة خاصة مع الزحام الشديد.



وكان دير السيدة العذراء مريم بجبل درنكة بمحافظة أسيوط، بدأ منذ أسبوعين، في استقبال الزائرين للمشاركة في الاحتفالات السنوية بصوم العذراء، والذي يوافق في الفترة من 7 إلى 22 أغسطس من كل عام.

وتوافد الآلاف من الأقباط من مختلف محافظات الجمهورية على دير درنكة طوال فترة الاحتفالات بصوم العذراء مريم، للتبارك بالدير ونيل البركة والمشاركة في صلوات القداسات الإلهية خلال الصوم، في ذلك المكان الذي شهد مكوث العائلة المقدسة بداخله أثناء هروبها من فلسطين إلى مصر من بطش الملك هِيرودُس الذي كان يسعى لقتل السيد المسيح.

