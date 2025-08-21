إزالة 32 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في أسيوط

أعلن اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن تنفيذ إزالة 32 حالة تعد على أراضٍ زراعية ومتغيرات مكانية وأملاك دولة وإصلاح زراعي، وذلك في نطاق 9 مراكز وحي غرب، ضمن المرحلة الأولى من الموجة الـ27 للإزالات، التي تنفذ وفقًا للجدول الزمني المحدد تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وتكليفات مجلس الوزراء بضرورة مواجهة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف.

استرداد 2196 مترًا مربعًا و105 أفدنة

وأوضح محافظ أسيوط أن الحملات أسفرت عن استرداد أراضي بمساحة إجمالية بلغت 2196 مترًا مربعًا، و105 أفدنة، و7 قراريط، و18 سهمًا، بنطاق مراكز (أبنوب، منفلوط، الغنايم، صدفا، ساحل سليم، ديروط، الفتح، أسيوط، القوصية) بالإضافة إلى حي غرب مدينة أسيوط.

وأضاف محافظ أسيوط أن المرحلة الأولى من الموجة الحالية مستمرة حتى 22 أغسطس الجاري، على أن تعقبها المرحلة الثانية خلال الفترة من 30 أغسطس حتى 26 سبتمبر، بينما تنطلق المرحلة الثالثة من 4 حتى 24 أكتوبر المقبل ويتم تنفيذها بالتنسيق بين الوحدات المحلية والجهات المعنية وجهات الولاية، ولجنة استرداد أراضي الدولة، ومديرية الأمن، باستخدام معدات وآليات المراكز والأحياء.

إزالة متنوعة شملت 6 حالات تعد على أراضٍ زراعية وأملاك إصلاح زراعي

وأشار محافظ أسيوط إلى أن الوحدات المحلية نفذت حملات إزالة متنوعة شملت 6 حالات تعد على أراضٍ زراعية وأملاك إصلاح زراعي بمراكز (الغنايم، صدفا، ساحل سليم، ديروط، أسيوط، القوصية) و10 حالات تعد على أراضي تقنين وإصلاح زراعي بمركز أبنوب و8 حالات تعدٍ على أراض زراعية وأملاك إصلاح زراعي بمركز منفلوط فضلا عن 4 حالات تعد على متغيرات مكانية بمركز الفتح و4 حالات تعد فورية على متغيرات مكانية بحي غرب.

وأكد اللواء هشام أبوالنصر أن الدولة لن تتهاون في استرداد حقها وفرض سيادة القانون، مشددًا على استمرار المتابعة الميدانية للحملات والتعامل الفوري مع أي تعديات جديدة.

كما جدد محافظ أسيوط دعوته للمواطنين بالتواصل الفوري مع غرفة العمليات المركزية على مدار 24 ساعة للإبلاغ عن أي مخالفات، عبر الخط الساخن (114)، أو أرقام (2135858/088 – 2135727/088)، وكذلك عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء (16528) أو من خلال موقعها الإلكتروني.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.