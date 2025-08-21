الخميس 21 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

إزالة 32 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في أسيوط

حملة إزالة بأسيوط،
حملة إزالة بأسيوط، فيتو

أعلن اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن تنفيذ إزالة 32 حالة تعد على أراضٍ زراعية ومتغيرات مكانية وأملاك دولة وإصلاح زراعي، وذلك في نطاق 9 مراكز وحي غرب، ضمن المرحلة الأولى من الموجة الـ27 للإزالات، التي تنفذ وفقًا للجدول الزمني المحدد تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وتكليفات مجلس الوزراء بضرورة مواجهة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف.

 

استرداد 2196 مترًا مربعًا و105 أفدنة

 

وأوضح محافظ أسيوط أن الحملات أسفرت عن استرداد أراضي بمساحة إجمالية بلغت 2196 مترًا مربعًا، و105 أفدنة، و7 قراريط، و18 سهمًا، بنطاق مراكز (أبنوب، منفلوط، الغنايم، صدفا، ساحل سليم، ديروط، الفتح، أسيوط، القوصية) بالإضافة إلى حي غرب مدينة أسيوط. 

 

وأضاف محافظ أسيوط أن المرحلة الأولى من الموجة الحالية مستمرة حتى 22 أغسطس الجاري، على أن تعقبها المرحلة الثانية خلال الفترة من 30 أغسطس حتى 26 سبتمبر، بينما تنطلق المرحلة الثالثة من 4 حتى 24 أكتوبر المقبل ويتم تنفيذها بالتنسيق بين الوحدات المحلية والجهات المعنية وجهات الولاية، ولجنة استرداد أراضي الدولة، ومديرية الأمن، باستخدام معدات وآليات المراكز والأحياء.

 

إزالة متنوعة شملت 6 حالات تعد على أراضٍ زراعية وأملاك إصلاح زراعي

 

وأشار محافظ أسيوط إلى أن الوحدات المحلية نفذت حملات إزالة متنوعة شملت 6 حالات تعد على أراضٍ زراعية وأملاك إصلاح زراعي بمراكز (الغنايم، صدفا، ساحل سليم، ديروط، أسيوط، القوصية) و10 حالات تعد على أراضي تقنين وإصلاح زراعي بمركز أبنوب و8 حالات تعدٍ على أراض زراعية وأملاك إصلاح زراعي بمركز منفلوط فضلا عن 4  حالات تعد على متغيرات مكانية بمركز الفتح و4  حالات تعد فورية على متغيرات مكانية بحي غرب.

وأكد اللواء هشام أبوالنصر أن الدولة لن تتهاون في استرداد حقها وفرض سيادة القانون، مشددًا على استمرار المتابعة الميدانية للحملات والتعامل الفوري مع أي تعديات جديدة.

استرداد 170 فدان أملاك دولة ضمن الموجة الـ 26 لإزالة التعديات بأسيوط

استرداد 166 فدان من أملاك الدولة وإزالة 15 حالة تعدي بأسيوط

 

كما جدد محافظ أسيوط دعوته للمواطنين بالتواصل الفوري مع غرفة العمليات المركزية على مدار 24 ساعة للإبلاغ عن أي مخالفات، عبر الخط الساخن (114)، أو أرقام (2135858/088 – 2135727/088)، وكذلك عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء (16528) أو من خلال موقعها الإلكتروني.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسيوط الأراضى الزراعية البناء المخالف اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط اللواء هشام ابو النصر الموجة 27 للازالات الموجة ال27 املاك الدولة ساحل سليم مجلس الوزراء محافظ أسيوط محافظة اسيوط مركز الفتح منظومة الشكاوي

مواد متعلقة

لا جوع ولا عطش في حضرة أم النور، دير درنكة يوفر "سندويتشات وميا" للزوار وكله بـ"جنيه" (فيديو)

في حضرة أم النور، الأوراق تمتلئ بالأمنيات والقلوب تنتظر المعجزات في الليلة الختامية لمولد درنكة (فيديو)

ختام مولد العذراء، من كل المحافظات إلى جبل درنكة تلتقي القلوب في حضرة أم النور (فيديو)

تشميع حمام سباحة خاص بمنفلوط في أسيوط

أسيوط تنظم جلسة حوارية لمناقشة التأثيرات الاجتماعية لمشروع القطار السريع

إزالة التعدي على 2000 متر مربع و7 قراريط زراعية ضمن الموجة الـ27 بأسيوط

محافظ أسيوط يشهد التشغيل التجريبي لمحطة تكسير المواد المحجرية (صور)

انطلاق برنامج تدريبي للشباب عن ريادة الأعمال والشمول المالي بأسيوط

الأكثر قراءة

منها إسقاط الجنسية عن مصريين ونزع ملكية أراض، رئيس الوزراء يصدر 4 قرارات جديدة

بعد تصديق السيسي عليه، الجريدة الرسمية تنشر النص الكامل لقانون الرياضة

القبض على البلوجر نورهان حفظي بحوزتها دولارات ومخدر "الآيس" وفيديوهات خادشة للحياء

السيسي يتوجه للسعودية اليوم

مذبحة في الأرجنتين، إلغاء مباراة ببطولة كوبا سودا أمريكا لأعمال الشغب (فيديو)

أخبار مصر: اعترافات مثيرة لـ"ابنة مبارك المزعومة"، معاقبة بدرية طلبة، ضبط بلوجر شهيرة بحوزتها مخدرات ودولارات، إعدام سفاح الإسماعيلية

تعرف على رسوم تقنين وضع اليد ومدة تلقي الطلبات

كشف المسكوت عنه بضياع تريليونات الجنيهات على مصر، خبير يضع حلًا لتعافي الاقتصاد المصري

خدمات

المزيد

كل ما تريد معرفته عن مدد أذون الخزانة في بنك مصر

بعد ارتفاعها، أسعار الأسمنت في الأسواق اليوم الأربعاء 20-8-2025

سعر الأرز اليوم في الأسواق المحلية

سعر الألومنيوم اليوم الأربعاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

كلمة السر زوجة قيادي إخواني بعهد مرسي.. أقوال مثيرة لبنت مبارك (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم إقامة السرادقات للعزاء وإحضار القراء وأخذ الأجرة على التلاوة؟ دار الإفتاء تُجيب

تفسير حلم صلاة الجمعة في المنام وعلاقته بزيارة بيت الله الحرام قريبًا

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 21 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads