حالة الطرق اليوم، سيولة مرورية بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

تشهد محافظتا القاهرة والجيزة، صباح اليوم الجمعة، 22 أغسطس 2025، سيولة مرورية ملحوظة في معظم المحاور والشوارع الرئيسية، وذلك بالتزامن مع الإجازة الاسبوعية للموظفين، مما ساهم في تقليل الكثافات المرورية المعتادة.

حالة الطرق اليوم 22 أغسطس 2025

أبرز ملامح الحالة المرورية

نفق الأزهر: انتظام في حركة المرور للقادم من صلاح سالم إلى ميدان الأوبرا والعكس.

كوبري أكتوبر: سيولة مرورية للقادم من رمسيس وغمرة حتى مدينة نصر، ومن مناطق الجيزة باتجاه القاهرة والعكس.

شارع صلاح سالم والطيران: انتظام في حركة السير دون معوقات ، أما كورنيش النيل سيولة مرورية من المعادي حتى مناطق وسط البلد، مرورًا بأثر النبي، قصر العيني، وزارة الخارجية، وماسبيرو.

كما شهد طريق الأوتوستراد، سيولة مرورية للقادم من حلوان إلى المعادي والمقطم، وكذلك للمتجه إلى منطقة بين الجبلين وصولًا إلى 15 مايو.

الطريق الزراعي: انتظام في حركة السيارات أمام القادم من مدينة بنها في طريقه إلى ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات، مع وجود كثافات مرورية متحركة عند مطلع كوبري قها بسبب أعمال الصيانة الجارية.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الحالة المرورية الإيجابية تأتي نتيجة لانخفاض الكثافة المرورية المعتادة في أيام العمل، بالإضافة إلى التواجد المكثف لرجال المرور في الشوارع والميادين لتنظيم حركة السير ومتابعة الحالة المرورية.

