الجمعة 22 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حالة الطرق اليوم، سيولة مرورية بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

حالة الطرق اليوم،
حالة الطرق اليوم، سيولة مرورية بمحاور وميادين القاهرة والجيز

تشهد محافظتا القاهرة والجيزة، صباح اليوم الجمعة، 22 أغسطس 2025، سيولة مرورية ملحوظة في معظم المحاور والشوارع الرئيسية، وذلك بالتزامن مع الإجازة الاسبوعية للموظفين، مما ساهم في تقليل الكثافات المرورية المعتادة.

 

حالة الطرق اليوم 22 أغسطس 2025

أبرز ملامح الحالة المرورية

 نفق الأزهر: انتظام في حركة المرور للقادم من صلاح سالم إلى ميدان الأوبرا والعكس.

كوبري أكتوبر: سيولة مرورية للقادم من رمسيس وغمرة حتى مدينة نصر، ومن مناطق الجيزة باتجاه القاهرة والعكس.

 

شارع صلاح سالم والطيران: انتظام في حركة السير دون معوقات  ، أما كورنيش النيل سيولة مرورية من المعادي حتى مناطق وسط البلد، مرورًا بأثر النبي، قصر العيني، وزارة الخارجية، وماسبيرو.

كما شهد طريق الأوتوستراد، سيولة مرورية للقادم من حلوان إلى المعادي والمقطم، وكذلك للمتجه إلى منطقة بين الجبلين وصولًا إلى 15 مايو.

الطريق الزراعي: انتظام في حركة السيارات أمام القادم من مدينة بنها في طريقه إلى ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات، مع وجود كثافات مرورية متحركة عند مطلع كوبري قها بسبب أعمال الصيانة الجارية.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الحالة المرورية الإيجابية تأتي نتيجة لانخفاض الكثافة المرورية المعتادة في أيام العمل، بالإضافة إلى التواجد المكثف لرجال المرور في الشوارع والميادين لتنظيم حركة السير ومتابعة الحالة المرورية.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حالة المرورية حالة المرور حالة الطرق اليوم حركة السير حركة السيارات حالة الطرق حركة المرور

مواد متعلقة

مصرع وإصابة 3 أشخاص في حادث مروري بالتجمع الأول

ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة "الفيزا" من المواطنين بطنطا

بعد تبادل إطلاق النار، الداخلية تقضي على أخطر بؤرة إجرامية لتجارة المخدرات بأسوان

بينهم 6 أجنبيات، سقوط شبكة لممارسة الأعمال المنافية للآداب بالنزهة

اتصوروا في حالة عدم اتزان، القبض على 5 أشخاص بتهمة تعاطي المخدرات بسوق العبور

ضبط 5 أشخاص اعتدوا على شاب بالإسكندرية

الداخلية تطلق مبادرة لتمكين المرأة المعيلة بالمناطق الحضارية

الداخلية تكشف ملابسات فيديو لصاحب عقار أشعل النيران في عامل بالمعصرة

الأكثر قراءة

شهادة وفاة على طريقة شيكابالا، اقتراح مثير من ياسر ريان لمشاركة عبد الله السعيد مع الزمالك

بعد اعتقاله، شقيق لاهور شيخ جنكي يهدد بـ"تدمير السليمانية"

أخبار مصر: وفيات في انهيار منزل بسوهاج، الإعلان رسميا عن مجاعة غزة، نجم الأهلي يهين عبد الله السعيد، نهاية الدبيبة في ليبيا

مواعيد مباريات الجولة الرابعة في الدوري المصري، أبرزها غزل المحلة ضد الأهلي

أسعار المانجو اليوم الجمعة 22 أغسطس 2025، ارتفاع 6 أصناف منها الزبدية والسكري

ارتفاع البيضاء وانخفاض البلدي، سعر الفراخ اليوم الجمعة 22 أغسطس 2025

جميعهم من أسرة واحدة، مصرع 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين في انهيار منزل بسوهاج

نصف المحافظات تتجاوز الـ 40، درجات الحرارة اليوم الجمعة في مصر

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم

طن الأرز الشعير الرفيع يسجل 17.700 ألف جنيه

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم

تعرف على أخر تحديث لأسعار السكر اليوم الخميس في الأسواق

المزيد

انفوجراف

نشرة جرائم الأسبوع.. مقتل لاعبة الجودو واعترافات مثيرة لـ «بنت مبارك» المزعومة وانتهت بتنفيذ الإعدام في قاتل شيماء جمال (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 22 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 22 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 22 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads