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محافظ أسيوط يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 78.89%

اللواء هشام أبو النصر
اللواء هشام أبو النصر يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية، فيتو

اعتمد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية، للعام الدراسي 2024 /2025 بنسبة نجاح بلغت 78.89% لكل من الطلاب النظاميين والمنازل.

وذلك بحضور محمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وجمال عبد القادر عتريس رئيس لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية.

وأوضح محافظ أسيوط، أن عدد الطلاب المتقدمين للشهادة الإعدادية العامة بنظام النظامي بلغ 77838 طالبا، والذي نجح منهم 61207 طلاب بنسبة نجاح بلغت 78.89 % بالنسبة للحاضرين والراسبين 16631، مضيفًا أن النتيجة جاري توزيعها على الإدارات التعليمية لتوزع على المدارس وتعلن لجميع الطلاب فور وصولها.

 

محافظ أسيوط يهنئ أوائل الطلبة 

 

وهنأ محافظ أسيوط، جميع الطلاب الناجحين بالشهادة الإعدادية، وطالبهم بضرورة بذل المزيد من الجهد والاستذكار المستمر لتحصيل أعلى الدرجات في المراحل الدراسية القادمة وتحقيق النجاح والتفوق موجهًا الشكر لأولياء الأمور على مجهوداتهم المبذولة ومساهماتهم في نجاح أبنائهم وتقديرهم لأهمية العلم. 

 

وأكد محافظ أسيوط اهتمام القيادة السياسية بتطوير العملية التعليمية والتوسع في إنشاء مدارس جديدة لتحقيق خطط التنمية المستدامة في قطاع التعليم ورؤية مصر 2030، لافتًا إلى الدور الهام الذي تقوم به المؤسسات التعليمية في تخريج أجيال قادرة على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية المستدامة.

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