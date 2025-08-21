الخميس 21 أغسطس 2025
لا جوع ولا عطش في حضرة أم النور، دير درنكة يوفر "سندويتشات وميا" للزوار وكله بـ"جنيه" (فيديو)

مولد العذراء مريم
مولد العذراء مريم بجبل درنكة بأسيوط، فيتو

لا جوع ولا عطش في حضرة أم النور، يواصل مئات الآلاف من الأقباط التوافد على دير السيدة العذراء بجبل درنكة بمحافظة أسيوط للمشاركة في احتفالات الليلة الأخيرة لمولد السيدة العذراء.

 

سيارات مجانية لنقل الزوار من بوابة الدير 

وفي هذا السياق فتح دير درنكة بأسيوط أبوابه منذ الصباح الباكر لاستقبال الزوار فضلًا عن الآلاف الموجودين في الداخل فيما تم توفير سيارات مجانية لنقل الزوار من بوابة الدير وحتى أقرب نقطة داخل الدير في مطلع الجبل.


كما اتخذ الدير عدة إجراءات للدخول من خلال توفير مصاعد كهربائية لتسهيل طلوع المواطنين وكبار السن للمغارة في الأعلى وذلك تسهيلًا على الزائرين من السير على الأقدام لمسافات طويلة خاصة مع الزحام الشديد.

 

وجبات طعام و سندويشات متنوعة وكله بجنيه 

كما وفر الدير في مبادرة اجتماعية ولفتة طيبة وجبات طعام وسندوتشات متنوعة من الفول أو البطاطس أو الطعمية وجميعها تباع بجنيه واحد وبكميات كبيرة جدا للزوار كما تم توفير مبردات مياه بجميع الطرقات ففي حضرة أم النور لا جوع ولا عطش. 

 

وكان دير السيدة العذراء مريم بجبل درنكة بمحافظة أسيوط، بدأ منذ أسبوعين، في استقبال الزائرين للمشاركة في الاحتفالات السنوية بصوم العذراء، والذي يوافق في الفترة من 7 إلى 22 أغسطس من كل عام.

ختام مولد العذراء، من كل المحافظات إلى جبل درنكة تلتقي القلوب في حضرة أم النور (فيديو)

في حضرة أم النور، الأوراق تمتلئ بالأمنيات والقلوب تنتظر المعجزات في الليلة الختامية لمولد درنكة (فيديو)

 

وتوافد الآلاف من الأقباط من مختلف محافظات الجمهورية على دير درنكة بمحافظة أسيوط طوال فترة الاحتفالات بصوم العذراء مريم، للتبارك بالدير ونيل البركة والمشاركة في صلوات القداسات الإلهية خلال الصوم، في ذلك المكان الذي شهد مكوث العائلة المقدسة بداخله أثناء هروبها من فلسطين إلى مصر من بطش الملك هِيرودُس الذي كان يسعى لقتل السيد المسيح.

