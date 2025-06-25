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حصلوا على الدرجة النهائية، ننشر ​​​​​​أسماء أوائل الشهادة الإعدادية بأسيوط

محافظ أسيوط يعلن
محافظ أسيوط يعلن نتيجة الشهادة الإعدادية، فيتو

اعتمد محافظ أسيوط منذ قليل نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2024/2025، بنسبة نجاح بلغت 78.89% وبنسبة بلغت و76.80% للإعدادية المهنية، وأعلن أسماء العشر مراكز الأولى.

وأكد محافظ أسيوط أن النسبة المحققة في الفصل الدراسي الثاني تعكس تحسنًا ملحوظًا مقارنة بالفصل الدراسي الأول الذي كانت نسبة لا تتعدى الـ44 % مقدما الشكر لوزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف على الدعم الذي يقدمه للتعليم بالمحافظة، مشيرًا إلى أن هذا الارتفاع يرجع إلى جهود العاملين بمديرية التربية والتعليم في تنظيم فصول ومجموعات التقوية المجانية بكافة المدارس والتي ساهمت في دعم الطلاب وشرح المناهج بشكل فعال بما يضمن تكافؤ الفرص وتحقيق مستويات أعلى من التحصيل الدراسي فضلًا عن تكثيف المتابعة للمدارس.

محافظ أسيوط يهنئ الناجحين من الطلاب 

وهنأ محافظ أسيوط، جميع الطلاب الناجحين بالشهادة الإعدادية، وطالبهم بضرورة بذل المزيد من الجهد والاستذكار المستمر لتحصيل أعلى الدرجات في المراحل الدراسية القادمة وتحقيق النجاح والتفوق متمنيًا لهم دوام التفوق في سائر مراحل حياتهم، كما وجه الشكر لأولياء الأمور على مجهوداتهم المبذولة ومساهمتهم في نجاح أبنائهم وتقديرهم لأهمية العلم معربًا عن تقديره لكافة العاملين بمديرية التربية والتعليم على مجهوداتهم ودورها في تخريج أجيال واعدة موجهًا باستمرار بذل الجهد للارتقاء بالمنظومة التعليمية وحث الطلاب والطالبات على التفوق والنجاح.

 

وأوضح اللواء هشام أبوالنصر، أن عدد الطلاب المتقدمين للشهادة الإعدادية العامة بمحافظة أسيوط بنظام النظامي بلغ 77838 طالب، حضر منهم 77587 طالبا وطالبة والذي نجح منهم 61207 طلاب بنسبة نجاح بلغت 78.89% لافتًا إلى أن عدد الطلاب المقيدين من طلاب المدارس الإعدادية المهنية بلغ 11094 طالب، تقدم منهم 9622 طالب وطالبة حيث نجح منهم 7396 طالب وطالبة بنسبة نجاح بلغت 76.87%، أما التربية الخاصة والتلمذة الصناعية فبلغت نسبة نجاح 100% بـ 67 طالب فضلًا عن نسبة نجاح الطلاب المكفوفين التي بلغت 70 %، وطلاب الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 74% بالإضافة إلى الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 74% مضيفًا أن النتيجة جاري توزيعها على الإدارات التعليمية لتوزع على المدارس وتعلن لجميع الطلاب فور وصولها.

أسماء العشر الأوائل الحاصلين على المجموع النهائي 280 درجة

 

وأعلن محافظ أسيوط عن أسماء العشر الأوائل الحاصلين على المجموع النهائي 280 درجة هم (جوني خير فايق مدرسة جمال عبد الناصر الرسمية لغات بديروط، وبيشوي ممتاز عوض جرجس مدرسة فصول الجهاد الإعدادية بنين بالبداري، جمال الدين حسين جمال محمد بمدرسة عزبة نصار الإعدادية بنين أبنوب، وجورج إبراهيم وصفي يوسف من مدرسة جمال عبد الناصر الرسمية لغات بديروط، ومحمد هشام شحاته هاشم بمدرسة العقال البحري الإعدادية بنين بالبداري، رودينا محمد سيد عبد المنجي مدرسة العروبة الرسمية لغات بالقوصية، منه أبو بكر الصديق فتحي عبد العال مدرسة النواميس للتعليم الأساسي بنات بالبداري، وساندي زكريا عياد مدرسة العروبة الرسمية لغات بالقوصية، وخديجة وليد رياض صالح مدرسة طلائع المستقبل الخاصة لغات بمركز الفتح، ومالك صلاح محمد محمد حسن مدرسة دار حراء الإعدادية الخاصة بأسيوط).

محافظ أسيوط يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 78.89%

نتيجة الشهادة الإعدادية بأسيوط، بدء أعمال تقدير درجات الطلاب داخل 6 مقرات

جاء ذلك بحضور اللواء إسماعيل حسين مستشار المحافظة لشئون الإدارة العامة للمكتب الفني، ومحمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وجمال عبد القادر عتريس رئيس لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية.

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