ختام مولد العذراء، من كل المحافظات إلى جبل درنكة تلتقي القلوب في حضرة أم النور (فيديو)

مولد السيدة العذراء
مولد السيدة العذراء بجبل درنكة، فيتو

يواصل مئات الآلاف من الأقباط التوافد على دير السيدة العذراء بجبل درنكة بمحافظة أسيوط للمشاركة في احتفالات الليلة الأخيرة لمولد السيدة العذراء بدرنكة حيث اكتظت الطرقات بالزوار الذين جاءوا لأم النور من كل حدب وصوب في أكبر تجمع روحي تستقبله المحافظة لأكثر من 2 مليون مواطن للاحتفالات.

 

ذكرى هروب العائلة المقدسة من بطش هيرودس

يأتي ذلك في ذكرى لجوء العائلة المقدسة خلال رحلتها هربا من عذاب وبطش هيرودس والذي استمر لمدة 15 يوم وككل عام المحافظة يبدأ الاحتفال من 7 أغسطس إلى 21 من ذات الشهر وهي فترة لجوء العائلة للدير.


وشهد دير السّيدة العذراء بجبل درنكة، منذ الساعات الأولى من صباح الأربعاء وحتى الآن إجراءات أمنيّة مشدّدة من قبل رجال الجيش والشّرطة، لتأمين الدير ودخول وخروج الزوار.

وضع بوابات إلكترونية على مداخل ومخارج الدير

واتخذت محافظة أسيوط العديد من الإجراءات المشددة لتأمين الاحتفالات من خلال وضع بوابات إلكترونية على مداخل ومخارج الدير وعلى الطرق المؤدية إليه، للكشف عن الأسلحة والمعادن والتفتيش الذاتي للزوار، ومنعت وقوف السيارات.

 

وفرضت مديرية أمن أسيوط كرودنًا أمنيًا بمحيط ومدخل الدير، وحظرت دخول أي سيارات أو أتوبيسات غريبة للدير دون تصريح للدخول، واقتصار إقامة الاحتفالات الطقسية داخل الدير العذراء.

 

وتم توفير العديد من السيارات ووسائل النقل المجانية من وإلى الدير لتوفير سبل الراحة للزوار ومنع تكدس السيارات بالخارج من خلال نظام نقل متكامل من سيارات أجرة واتوبيسات وتاكسيات وجميعها للنقل المجاني.

محافظ أسيوط يشهد الكرنفال السنوي لذوي الهمم بدير العذراء والأمير تادرس (صور)

أسيوط تستعد لاحتفالات دير السيدة بجبل درنكة

 

وتوافد الآلاف من الأقباط من مختلف محافظات الجمهورية على دير درنكة بأسيوط طوال فترة الاحتفالات بصوم العذراء مريم، للتبارك بالدير ونيل البركة والمشاركة في صلوات القداسات الإلهية خلال الصوم، في ذلك المكان الذي شهد مكوث العائلة المقدسة بداخله أثناء هروبها من فلسطين إلى مصر من بطش الملك هِيرودُس الذي كان يسعى لقتل السيد المسيح.

وافترش الزوار طرقات الدير من المدخل وحتى الكنائس بالأعلى وخاصة كنيسة المغارة في سلام وأمان وسط حالة من الروحانيات والبهجة رغم الازدحام الشديد.

