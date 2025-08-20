الأربعاء 20 أغسطس 2025
أعراض سرطان القولون والكبد وعلاقتها بأعراض التهاب البنكرياس

سرطان القولون والكبد
سرطان القولون والكبد

أعراض سرطان القولون والكبد، سرطان القولون من أكثر أنواع السرطان انتشارا على مستوى العالم وللأسف من الأورام الخبيثة التى تسبب ارتفاع نسبة الوفاة بين المرضى.

وأعراض سرطان القولون والكبد، خطيرة ولكن كلما كان الاكتشاف مبكرا للمرض كلما كانت مرحلة العلاج اسهل وفرص الشفاء أعلى.

ويقول الدكتور عماد خليل استشارى أمراض الباطنة والكبد، إن سرطان القولون هو من أكثر أنواع السرطانات شيوعا، وينشأ عادة من الأورام الحميدة “الزوائد اللحمية أو البوليبات” التي تتحول مع الوقت إلى أورام سرطانية.

أعراض سرطان القولون 

وأضاف خليل، أن من أعراض سرطان القولون:-

  • اضطرابات في حركة الأمعاء، مثل الإسهال المتكرر أو الإمساك المزمن أو التناوب بينهما.
  • وجود دم في البراز، قد يكون الدم أحمر واضح أو داكن ممزوج مع البراز.
  • تغير في شكل البراز، كأن يصبح رفيع بشكل يشبه الشريط.
  • ألم وانتفاخ في البطن، نتيجة انسداد أو تهيج الأمعاء.
  • فقدان الوزن غير المبرر.
  • الإحساس بعدم الإفراغ الكامل بعد التبرز.
  • إرهاق وضعف عام بسبب فقدان الدم المزمن وفقر الدم الناتج عن النزيف الخفي.

أعراض سرطان الكبد

وتابع، أما سرطان الكبد غالبا ما يكون ثانوي أي ينتقل من أورام في أعضاء أخرى مثل القولون أو البنكرياس، وأحيانا يكون أولي نتيجة أمراض الكبد المزمنة مثل الالتهاب الكبدي الفيروسي أو التليف.

وأوضح الدكتور عماد خليل استشارى أمراض الباطنة والكبد، أن من أعراض سرطان الكبد:-

  • ألم في الجزء العلوي الأيمن من البطن يمتد إلى الكتف أو الظهر.
  • انتفاخ البطن بسبب تراكم السوائل “الاستسقاء”.
  • اصفرار الجلد والعينين “اليرقان” بسبب انسداد مجرى العصارة الصفراوية.
  • فقدان الشهية ونقص الوزن بشكل ملحوظ.
  • غثيان وقيء متكرر.
  • إرهاق شديد حتى مع القيام بأبسط الأنشطة.
  • في مراحل متقدمة قد يظهر تضخم الكبد أو أوردة بارزة على البطن نتيجة ارتفاع ضغط الدم البابي.

أعراض التهاب البنكرياس

وأضاف الدكتور عماد، أن التهاب البنكرياس قد يكون حاد أو مزمن، وهو حالة خطيرة تحدث غالبا بسبب الحصوات المرارية أو الإفراط في شرب الكحول أو ارتفاع الدهون الثلاثية.

وتابع، أن من أعراض التهاب البنكرياس:-

  • ألم شديد أعلى البطن يمتد إلى الظهر ويزداد بعد الأكل.
  • غثيان وقيء متكرر.
  • انتفاخ في البطن وعسر هضم.
  • فقدان الوزن بسبب ضعف امتصاص الدهون.
  • براز دهني “زيتي أو لامع بسبب عدم هضم الدهون بشكل كافى”.
  • في الحالات المزمنة قد يؤدي إلى السكري بسبب تدمير خلايا البنكرياس المسؤولة عن الأنسولين.
أعراض سرطان القولون والكبد 
أعراض سرطان القولون والكبد 

العلاقة بين أعراض سرطان القولون والكبد والتهاب البنكرياس

وقال خليل، إن هناك تشابه وتداخل بين الأعراض الثلاثة، مما قد يسبب صعوبة في التشخيص المبكر:

اولا الألم البطني:

  • سرطان القولون قد يسبب ألم أسفل أو وسط البطن.
  • سرطان الكبد يسبب ألم في الجزء الأيمن العلوي.
  • التهاب البنكرياس يسبب ألم أعلى البطن يمتد إلى الظهر.
  • جميعها قد تتداخل وتجعل المريض يعتقد أنها مشكلة هضمية بسيطة.

ثانيا فقدان الوزن وفقدان الشهية:

  • عرض مشترك بين جميع الحالات الثلاثة نتيجة اضطراب الامتصاص أو استهلاك الورم للطاقة.

ثالثا الغثيان والقيء:

  • يظهر في التهاب البنكرياس وسرطان الكبد والقولون عند حدوث انسداد أو ضغط على الجهاز الهضمي.

رابعا اليرقان “اصفرار الجلد والعينين”:

  • يظهر بشكل واضح في سرطان الكبد، لكن يمكن أن يحدث أيضا عند انسداد القنوات الصفراوية بسبب سرطان القولون المنتشر أو التهاب البنكرياس المزمن.

خامسا البراز غير الطبيعي:

  • في سرطان القولون يظهر دم في البراز.
  • في التهاب البنكرياس يصبح دهني أو زيتي.
  • في سرطان الكبد قد يصبح باهت اللون بسبب نقص العصارة الصفراوية.

العلاقة المرضية بين الأورام والتهاب البنكرياس

وأضاف استشارى الباطنة، أن سرطان القولون والكبد والبنكرياس يمكن أن يكونوا مرتبطين من ناحية الانتشار، فسرطان القولون قد ينتقل إلى الكبد أو البنكرياس، والتهاب البنكرياس المزمن قد يزيد من احتمالية الإصابة بسرطان البنكرياس، والذي بدوره قد يضغط على القنوات الصفراوية والكبد مسببا أعراض مشابهة لسرطان الكبد، والأعراض المتشابهة مثل الألم، والغثيان، وفقدان الوزن، واليرقان قد تجعل من الضروري إجراء فحوصات دقيقة مثل أشعة مقطعية، ورنين مغناطيسي، ومنظار القولون، وتحاليل إنزيمات الكبد والبنكرياس، وفحوصات دلالات الأورام.

بسبب السمنة، زيادة أعداد مصابي سرطان القولون بين الشباب

في اليوم العالمي لمكافحة التهاب الكبد، كيف يتحول المرض إلى سرطان؟

