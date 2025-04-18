بعد ارتفاع معدلات الإصابة، طرق الوقاية من سرطان القولون والمستقيم

يُعد سرطان القولون والمستقيم، وهو ورم خبيث يصيب بطانة الأمعاء الغليظة، أحد الأسباب الرئيسية للوفيات المرتبطة بالسرطان، حيث تثير التقارير الطبية قلقًا متزايدًا بشأن الارتفاع الملحوظ في أعداد المصابين بسرطان القولون والمستقيم ممن تقل أعمارهم عن 50 عامًا.

وعلى الرغم من هذه الإحصائيات المقلقة، يحمل هذا النوع من السرطان بشرى سارة، حيث يؤكد الأطباء على إمكانية الوقاية منه وعلاجه وشفائه بنسبة كبيرة، خاصة عند اكتشافه مبكرًا، وفقًا لموقع “Cleveland Clinic” الطبي.

وقال جراح القولون والمستقيم الدكتور ديفيد ليسكا: "لا يمكن مقارنة الوقاية من سرطان القولون والمستقيم بالوقاية من أنواع أخرى مثل سرطان الثدي أو الرئة أو الدماغ، فالقدرة على إزالة السلائل السرطانية من الأمعاء الغليظة لا تتوفر في الأعضاء الأخرى."

ويشير إلى أن الوقاية لا تقتصر على التحضيرات الروتينية قبل تنظير القولون، بل تتعداها لتشمل تبني نمط حياة صحي يساهم في الحفاظ على سلامة القولون والمستقيم.

نصائح وإرشادات للوقاية من سرطان القولون والمستقيم

يقدم الدكتور ليسكا مجموعة من النصائح والإرشادات التي يمكن للأفراد اتباعها لتقليل خطر الإصابة بهذا النوع من السرطان:

اتباع نظام غذائي صحي: يشدد الأطباء على أهمية النظام الغذائي الغني بالفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة والمكسرات والبقوليات، لما لها من دور في تقليل خطر الإصابة بأنواع معينة من السرطان والحفاظ على صحة الأمعاء. وينصحون بالحد من تناول اللحوم الحمراء واللحوم المصنعة أو عالية الدهون والأطعمة فائقة المعالجة، التي قد تزيد من خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم.

ويوضح الدكتور ليسكا أن النظام الغذائي الغني بالألياف يعزز حركة الجهاز الهضمي ويقلل من التعرض للمواد الضارة، بالإضافة إلى فوائده في خفض مستويات الكوليسترول وتقليل خطر الإصابة بالبواسير.

زيادة النشاط البدني: يوصى بممارسة ما لا يقل عن 30 دقيقة من التمارين الرياضية متوسطة الشدة خمسة أيام في الأسبوع. يساعد النشاط البدني في الحفاظ على وزن صحي وتجنب التوتر، وهما عاملان يساهمان في تقليل خطر الإصابة بالسرطان. وتشمل الأمثلة على التمارين متوسطة الشدة المشي السريع والبستنة والتنس الزوجي. ويشير الدكتور ليسكا إلى وجود أدلة متزايدة تربط بين نمط الحياة الخامل وزيادة خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم، ربما من خلال تأثيره على حركة الأمعاء والالتهابات والصحة الأيضية.

الحفاظ على وزن صحي: يعتبر الحفاظ على وزن صحي أمرًا حيويًا للوقاية من سرطان القولون والمستقيم، ويتحقق ذلك من خلال التركيز على النظام الغذائي الصحي والنشاط البدني المنتظم. وينصح الدكتور ليسكا بمراقبة مؤشر كتلة الجسم (BMI) بانتظام، حيث يزداد خطر الإصابة بالسرطان إذا كان المؤشر أعلى من 25 (زيادة في الوزن) أو أعلى من 30 (سمنة).

ومع ذلك، ينوه إلى أن مؤشر كتلة الجسم هو مجرد تقدير تقريبي ويجب تفسيره في سياق الحالة الصحية الفردية. ويضيف أن الدهون الزائدة في الجسم قد تساهم في الالتهاب المزمن ومقاومة الأنسولين والاختلالات الهرمونية، وهي عوامل محتملة في تطور السرطان، مشيرًا إلى تزامن ارتفاع حالات سرطان القولون والمستقيم المبكر مع انتشار السمنة.

التوقف عن استهلاك الكحول: يعتبر الكحول عامل خطر عام للإصابة بالسرطان. فعندما يتم استقلاب الكحول في الجسم، يتحول إلى الأسيتالديهيد، وهي مادة كيميائية معروفة بتلف الحمض النووي الذي قد يؤدي إلى نمو الأورام السرطانية. فيوصى بالامتناع عن شرب الكحول.

الإقلاع عن التدخين: يزيد التدخين من خطر الإصابة بسرطان القولون، بالإضافة إلى مخاطره الصحية العديدة الأخرى. ويؤكد الدكتور ليسكا أن التدخين يعد أحد أكثر عوامل الخطر ارتباطًا بسرطان القولون والمستقيم وأن التوقف عنه قد يكون الخطوة الأكثر تأثيرًا ليس فقط في تقليل خطر الإصابة بالسرطان، بل وفي تحسين نتائج العلاج بعد التشخيص.

معرفة التاريخ الطبي للعائلة: على الرغم من أن حوالي 5% فقط من سرطانات القولون والمستقيم وراثية، فإن وجود تاريخ عائلي للإصابة يزيد من خطر الإصابة. وينصح الأفراد الذين لديهم أقارب من الدرجة الأولى (الوالدين أو الأشقاء أو الأبناء) مصابين بسرطان القولون والمستقيم أو السلائل السرطانية المتقدمة بالتحدث مع مقدم الرعاية الصحية بشأن بدء فحوصات الكشف المبكر في سن أصغر من الموصى به عمومًا.

وتعتمد آلية تحديد موعد الفحص على عمر أصغر قريب تم تشخيص إصابته بالسلائل ما قبل السرطانية المتقدمة أو السرطان، حيث يتم طرح 10 سنوات من هذا العمر ليكون هو السن الذي يجب فيه البدء بإجراء تنظير القولون بشكل دوري كل خمس سنوات.

الحصول على فحوصات منتظمة: ينصح الأطباء بضرورة استشارة مقدم الرعاية الصحية لتحديد الموعد المناسب لإجراء فحص سرطان القولون.

ففي بعض الحالات، مثل الإصابة بمرض التهاب الأمعاء أو وجود تاريخ عائلي قوي، قد يوصي الطبيب ببدء الفحص قبل سن 45. وعمومًا، يجب على جميع الأفراد بدء الفحص المنتظم بعد سن 45، سواء عن طريق تنظير القولون أو اختبارات الفحص الأخرى الموصى بها، حيث يبدأ خطر الإصابة بالمرض في الازدياد في هذا العمر.

ويؤكد الدكتور ليسكا أن تنظير القولون المنتظم يمنع معظم حالات سرطان القولون والمستقيم، مشيرًا إلى الانخفاض الملحوظ في معدلات الإصابة لدى المرضى الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا نتيجة لبرامج الفحص والوقاية من خلال استئصال السلائل. ويختتم قائلًا: "تنظير القولون يُنقذ الأرواح"، معربًا عن أسفه لكون الأبحاث تشير إلى أن معظم الأشخاص الذين لم يخضعوا للفحص يدركون أهميته لكنهم لا يقدمون عليه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.