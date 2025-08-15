الجمعة 15 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

أمل جديد للنساء، فحص دم مبكر يرصد سرطان المبيض بدقة في مراحله المبكرة

فحص دم
فحص دم

سرطان المبيض، قال باحثون في تقرير جديد إن فحصا تجريبيا للدم يمكنه الكشف عن سرطان المبيض في مرحلة مبكرة لدى المريضات اللاتي يعانين من أعراض غامضة من المحتمل أن يتم تشخيصها بشكل خاطئ باستخدام الأساليب المتاحة حاليا.

وسرطان المبيض هو خامس سبب رئيسي للوفيات المرتبطة بالسرطان بين النساء، ويرجع ذلك إلى حد كبير وفقا للباحثين إلى تأخر التشخيص لما بعد انتشار المرض في الجسم مما يجعل علاجه أكثر صعوبة.

وتعاني أكثر من 90 بالمئة من المريضات المصابات بسرطان المبيض في مرحلة مبكرة من أعراض يمكن الخلط بينها وبين أمراض حميدة مثل الانتفاخ وآلام البطن ومشاكل الجهاز الهضمي.

ووفقا لما أوضحه الباحثون في دورية كانسر ريسيرش كوميونيتيز فإنه لم تكن هناك اختبارات دم موثوقة لهؤلاء المريضات، كما أن الفحوصات الباضعة الموجودة لا تكشف عادة أورام المبيض في مراحلها المبكرة.

وباستخدام أدوات التعلم الآلي، حدد الباحثون عددا من المؤشرات الحيوية، من بين مجموعة واسعة من الجزيئات والعمليات في الجسم، والتي يمكن دمجها في اختبار واحد يكشف جميع الأنواع الفرعية للمرض في جميع المراحل.

وجرت تجربة الفحص في مركز طبي كبير على عينات دم من نحو 400 امرأة يعانين من أعراض محتملة لسرطان المبيض، وكان الاختبار دقيقا بنسبة 92 بالمئة في تحديد أولئك اللاتي يعانين من أي مرحلة من مراحل سرطان المبيض، ودقيقا بنسبة 88 بالمئة في تحديد اللاتي يعانين من المرحلة الأولى أو الثانية من المرض.

وقالت أوريانا بابين زغبي الرئيسة التنفيذية لشركة إيه.أو.إيه دي.إكس ومقرها دنفر بولاية كولورادو، والتي تقوم بتطوير الفحص الجديد، إن النتائج تظهر إمكانات واعدة للمساعدة "في اتخاذ قرارات أسرع وتعتمد على معلومات دقيقة للنساء اللاتي يحتجن إلى وضوح عاجل أثناء عملية التشخيص الصعبة".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سرطان المبيض السرطان بين النساء مشاكل الجهاز الهضمي الباحثون في دورية كانسر ريسيرش كوميونيتيز أورام المبيض

الأكثر قراءة

خطر يزحف من البحر الأحمر، رفع درجة الاستعداد القصوى في أسوان والأرصاد توثق بالصور ما يحدث

وداع "قاسٍ" للموجة الحارة، حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الجمعة في مصر

آخر أيام "جحيم" الحر، القاهرة تتنفس الصعداء، الصعيد "تحت خط النار"، أمطار رعدية بهذه المناطق، وبشرى عن طقس الأسبوع المقبل

أخبار مصر: تصريح مقلق عن صحة أنغام، زيارة وشيكة لترامب إلى إسرائيل وفصائل فلسطينية تستنجد بمصر، ارتفاع كبير في أسعار الزيت

رغم أنف إثيوبيا، ماذا قال المؤرخون عن نهر النيل وما هي وصية ابن الخطاب لـ عمرو بن العاص لاستمرار جريانه

أسعار الخضار اليوم، انخفاض 8 أصناف منها الليمون والطماطم وارتفاع الخيار

سعر السمك اليوم، انخفاض مبشر بجميع الأنواع باستثناء الجمبري والبوري يتراجع 40 جنيها

سعر الفاكهة اليوم الجمعة، قفزة في العنب والكمثرى وانخفاض الجوافة لأول مرة

خدمات

المزيد

موقع تقليل الاغتراب، خطوات التسجيل وضوابط التحويل بين الكليات

تعرف على سعر القصدير في البورصة العالمية اليوم

أحدث أسعار الألومنيوم في الأسواق اليوم الخميس

سعر الأرز بالأسواق اليوم الخميس 14 أغسطس 2025

المزيد

انفوجراف

نشرة حوادث الأسبوع.. بدأت بسارة خليفة وياسمين اللي طلعت راجل.. وانتهت بمطاردة فتيات طريق الواحات (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 15 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 15 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 15 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads