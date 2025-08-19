بعد مرض أنغام، أسباب سرطان البنكرياس وهل يمكن الوقاية منه؟

مرض أنغام، بعد خضوع الفنانة أنغام لإجراء عملية جراحية في ألمانيا لاستئصال ورم بالبنكرياس، تصدر مرض الفنانة أنغام الترند ومحركات البحث لمعرفة طبيعة مرض الفنانة أنغام وأعراضه وطرق علاجه.

ما هو مرض أنغام؟

تقدم فيتو أهم المعلومات عن مرض أنغام وهو سرطان البنكرياس وأسباب الإصابة به وأهم أعراضه.

سرطان البنكرياس

ووفقا لمركز مكافحة الأمراض الأمريكي CDC يحدث سرطان البنكرياس نتيجة نمو غير طبيعي وغير منضبط لخلايا البنكرياس، وهي غدة كبيرة تعد جزء من الجهاز الهضمي.

أعراض سرطان البنكرياس



في المراحل المبكرة، لا يسبب الورم في البنكرياس عادة أي أعراض، مما قد يصعب تشخيصه.

وغالبًا ما تكون الأعراض الأولى الملحوظة لسرطان البنكرياس هي:

ألم في منطقة الظهر أو المعدة، قد يظهر ويختفي في البداية، وغالبا ما يزداد سوءًا عند الاستلقاء أو بعد تناول الطعام.

فقدان الوزن غير المتوقع.

اصفرار الجلد وبياض العينين

تشمل الأعراض الأخرى لسرطان البنكرياس:

غثيان وقيء

تغيرات في الأمعاء

حمى ورعشة

عسر هضم

جلطات دموية.

أسباب سرطان البنكرياس

لا يعرف تماما سبب الإصابة بسرطان البنكرياس، ولكن تم تحديد عدد من عوامل الخطر للإصابة به.

وتشمل عوامل خطر الإصابة بسرطان البنكرياس:

١- العمر - يصيب بشكل رئيسي الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و80 عامًا

٢- التدخين

٣- وجود تاريخ مرضي مثل داء السكري، والتهاب البنكرياس المزمن إى التهاب البنكرياس، وقرحة المعدة، وعدوى بكتيريا الملوية البوابية وهي عدوى في المعدة

وأوضح مركز مكافحة الأمراض الأمريكي أنه وفقا للإحصائيات يوجد حوالي حالة واحدة من كل 10 حالات، يكون سرطان البنكرياس وراثيًا من الوالدين.

كما تزيد بعض الجينات من فرص الإصابة بالتهاب البنكرياس، مما يزيد بدوره من خطر الإصابة بسرطان البنكرياس.

تشخيص سرطان البنكرياس

يتم تشخيص سرطان البنكرياس من خلال عدة فحوصات منها:

فحص بالموجات فوق الصوتية

فحص بالتصوير المقطعي المحوسب (CT)

فحص بالرنين المغناطيسي (MRI)

منظار داخلي بالموجات فوق الصوتية وهو نوع من التنظير الداخلي يسمح بالتقاط صور بالموجات فوق الصوتية عن قرب للبنكرياس.

هل يمكن الوقاية من سرطان البنكرياس؟

لا توجد طريقة أكيدة للوقاية من سرطان البنكرياس، ولكن هناك أمور يمكن القيام بها قد تقلل من خطر الإصابة تشمل:

الامتناع عن التدخين

التدخين أهم عامل خطر يمكن تجنبه للإصابة بسرطان البنكرياس ويساعد الإقلاع عن التدخين على تقليل خطر الإصابة.

الاعتماد على النظام الغذائي الصحي والنشاط البدني

قد يساعد الوصول إلى وزن صحي والحفاظ عليه في تقليل خطر الإصابة، كما أن ممارسة النشاط البدني بانتظام تساعد على الحفاظ على وزن صحي، وقد تقلل أيضًا من خطر الإصابة بسرطان البنكرياس.

توصي الجمعية الأمريكية للسرطان باتباع نمط غذائي صحي يشمل الكثير من الفاكهة والخضراوات والحبوب الكاملة، مع الحد من أو تجنب اللحوم الحمراء والمصنعة والمشروبات السكرية والأطعمة المصنعة.

الحد من التعرض لبعض المواد الكيميائية

قد يقلل تجنب التعرض لبعض المواد الكيميائية المسرطنة من خطر الإصابة بسرطان البنكرياس.

