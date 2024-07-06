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صحة ومرأة

الصحة تحذر من 6 أعراض خطيرة تنذر بالإصابة بسرطان الكبد

سرطان الكبد، فيتو
سرطان الكبد، فيتو

حذرت وزارة  الصحة من علامات الخطورة للإصابة بالتهاب الكبد B.

سرطان الكبد أخطر مضاعفات التهاب الكبد B

ونصحت وزارة الصحة بضرورة تجنب  مضاعفات التهاب الكبد B التي يمكن أن  تؤدي إلى الإصابة بسرطان الخلايا الكبدية

أعراض مضاعفات التهاب الكبد B

وتشمل أعراض مضاعفات التهاب الكبد B:
القيء
آلام البطن 
الغثيان 
البول الداكن
اصفرار البشرة والعيون  
الإجهاد الشديد

سرطان الكبد

أكدت وزارة الصحة أهمية الكشف المبكر والمتابعة والعلاج بالمجان ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للاكتشاف المبكر وعلاج مرضى سرطان الكبد 

وحذرت وزارة الصحة من زيادة خطر الوفاة في حالة إهمال مريض التهاب الكبد B لحالته الصحية، نتيجة الإصابة بتليف وسرطان للكبد.

أسباب سرطان الكبد

بدوره قال الدكتور باسم عيسى استشاري الكبد بالمعهد القومي للكبد أن أسباب الإصابة بأورام الكبد، تتضمن الإصابة بالفيروسات الكبدية والتي تسبب تدهور حالة الكبد وتليفًا في الكبد ويتطور المرض إلى سرطان الكبد.

اكد استشاري أمراض الكبد في تصريحات لـ "فيتو" أنه ليس شرطًا أن كل مريض التهاب كبدي فيروسي يصاب بالسرطان وتتراوح النسبة من 2 إلى 5% من إصابات التهاب الكبد الفيروسي مؤكدا أنه يجب الكشف المبكر عن أورام الكبد للبحث عن طرق العلاج إذا كان هناك علاج دوائي أو تداخلي لأورام الكبد ويجب المتابعة مع طبيب الأشعة.

 إجراء تحليل دلالات الأورام كل 4 أشهر

وأكد أن مريض الكبد عليه إجراء تحليل دلالات الأورام كل 4 أشهر لاكتشاف أي بقع أورام والعلاج المبكر لها طبقًا لحالة كل مريض.

وأشار إلى أن أورام الكبد تحدث عندما يحدث خلل في وظائف الكبد وألم أو مضاعفات الكبد، مشيرًا إلى أن الأدوية لأورام الكبد متوفرة على نفقة الدولة أو من خلال المبادرات الصحية.

وكشفت وزارة الصحة عن طرق تشخيص الإصابة  بسرطان الكبد من خلال عدة طرق منها:

١-أشعة مقطعية ثلاثية المراحل 
٢- الرنين المغناطيسي 
٣- تحليل دلالات الأورام كاختبار للمسح وليس للتشخيص الدقيق.

سرطان الكبد

أكدت وزارة الصحة أنه يتم استقبال المرضى بوحدات الفيروسات الكبدية، بمستشفيات وزارة الصحة وتقييم حالتهم الصحية، والاطلاع على التقارير الطبية الخاصة بهم، والبدء في صرف العلاج دوريًا بالمجان حسب الحالة الصحية للمريض، بما يساهم في إنقاذ حياة المرضى وسرعة تلقيهم العلاج لمرضي الكبد 

وقالت إن وحدات الفيروسات الكبدية تعمل طوال أيام الأسبوع ماعدا الجمعة من الساعة (9 صباحًا وحتى 12ظهرًا)، 

وخصصت  الخط الساخن 15335 للرد على تساؤلات المواطنين.


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