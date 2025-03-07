الصحة العالمية: سرطان القولون والمستقيم يتصدر أسباب الوفاة السرطانية بين الشباب

كشف تقرير صادر عن الجمعية الأمريكية للسرطان عن تصدر سرطان القولون والمستقيم قائمة الأسباب الرئيسية للوفاة المرتبطة بالسرطان بين الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و49 عامًا، وبين النساء، أصبح ثاني أكثر أنواع السرطان شيوعًا بعد سرطان الثدي.

كما أكدت منظمة الصحة العالمية (WHO) أن سرطان القولون والمستقيم يتصدر أسباب الوفاة السرطانية بين الشباب حاليًا، حيث يمثل التحول انقلابًا خطيرًا مقارنةً بتسعينيات القرن الماضي، عندما كان سرطان القولون والمستقيم يحتل المرتبة الرابعة بين كلا الجنسين.

ويعكس هذا التغيير ارتفاعًا مطردًا في حالات الإصابة بسرطان القولون والمستقيم بين الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 50 عامًا. ففي السنوات الأخيرة، زادت التشخيصات بنسبة 1% إلى 2% سنويًا.

أسباب انتشار سرطان القولون والمستقيم بين الشباب

لا يوجد تفسير قاطع لسبب هذا الارتفاع المقلق في حالات سرطان القولون والمستقيم المبكر. ويؤكد الدكتور ديفيد ليسكا، جراح القولون والمستقيم ومدير مركز سرطان القولون والمستقيم لموقع “Cleveland Clinic” الطبي، على الحاجة إلى مزيد من البحث لفهم هذه الظاهرة بشكل أفضل، مضيفًا: "نحن بحاجة إلى فهم أعمق للعوامل التي تساهم في هذا الارتفاع، سواء كانت عوامل وراثية أو بيئية أو سلوكية".

عوامل نمط الحياة المشتبه بها لزيادة انتشار سرطان القولون والمستقيم

تركز العديد من النظريات حول الأسباب المحتملة على عوامل نمط الحياة والحالات الصحية المرتبطة بسرطان القولون والمستقيم، وتشمل:

السمنة: هناك علاقة واضحة بين وزن الجسم وسرطان القولون والمستقيم، حيث يزيد حمل 10 كيلوغرامات إضافية من خطر الإصابة بنسبة 8%.

الخمول: تشير الدراسات إلى أن الجلوس لفترات طويلة يزيد من خطر الإصابة بسرطان القولون.

قلة النشاط البدني: عدم ممارسة الرياضة بانتظام يزيد من خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم.

النظام الغذائي غير الصحي: تناول اللحوم الحمراء والأطعمة المصنعة وقلة تناول الألياف والفواكه والخضروات يزيد من خطر الإصابة.

التدخين: لا يزال التدخين عامل خطر رئيسي لسرطان القولون والمستقيم.

استهلاك الكحول: يزيد الاستهلاك المفرط للكحول من خطر الإصابة.

عوامل أخرى

بعض الباحثين يدرسون العلاقة بين بكتيريا الأمعاء ونمو الأورام.

التاريخ العائلي للمرض.

أمراض الأمعاء الالتهابية.

بعض المتلازمات الوراثية.

أعراض يجب عدم تجاهلها سرطان القولون والمستقيم

وجود دم في البراز.

تغيرات في عادات التبرز.

آلام شديدة في البطن.

فقدان الوزن غير المبرر.

نصائح للوقاية من سرطان القولون والمستقيم

معرفة التاريخ العائلي للمرض.

إجراء فحوصات الكشف المبكر.

استشارة الطبيب عند ظهور أي أعراض.

اتباع نمط حياة صحي.

التشخيص المبكر قد ينقذ حياة الشخص، فيؤكد الأطباء على أن التشخيص المبكر هو المفتاح لعلاج سرطان القولون والمستقيم بنجاح. لذا، يجب عدم تجاهل أي أعراض غير عادية واستشارة الطبيب فورًا.

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