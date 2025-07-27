في اليوم العالمي لمكافحة التهاب الكبد، كيف يتحول المرض إلى سرطان؟

تحيي دول العالم غدا 28 يوليو اليوم العالمي لمكافحة التهاب الكبد، للتوعية بخطورة المرض وأهم أعراضه وطرق الوقاية منه.

اليوم العالمي لمكافحة التهاب الكبد

ومرض التهاب الكبد من أخطر الأمراض التى تصيب الكبد ويعتقد البعض أنه مرض بسيط يمر بسلام لكن التهاب الكبد يمكن أن يشير إلى بداية رحلة أكثر خطورة، رحلة تنتهي بسرطان الكبد.

ما لا يدركه الكثيرون هو أن الالتهابات المزمنة مثل التهاب الكبد "B" و"C " يمكن أن تغير ببطء وبصمت بنية الكبد، مما يمهد الطريق لسرطان الخلايا الكبدية، أحد أخطر أنواع السرطان في العالم.

كشف الدكتور بافان ريدي ثوندابو، رئيس قسم أمراض الجهاز الهضمي بالهند عن العلاقة بين العدوى الفيروسية وسرطان الكبد وفقا لما نشره موقع Onlymyhealth.

وأكد انه قد يكون الأشخاص الذين يبدون أصحاء تمامًا مصابين بفيروس يسبب، على مر السنين، ضررًا تدريجيًا لدرجة أنه يختفي عن الأنظار، حتى فوات الأوان.

كيف يتحول التهاب الكبد إلى سرطان

فيما يتعلق بالأعضاء، يُعد الكبد من أكثر أعضاء الجسم تسامحًا، فهو يعمل بجد، حتى عند تعرضه للإصابة ويمكنه إصلاح نفسه، ومواصلة أداء مئات المهام، دون أن يظهر أي علامات على أي مشكلة، لكن هذه القوة نفسها هي ما يجعل اكتشاف المراحل المبكرة من المرض صعبًا للغاية.

عندما تصبح عدوى التهاب الكبد الوبائي "B" أو "C" مزمنة، يواصل الجهاز المناعي مكافحتها ويؤدي هذا الصراع المستمر إلى التهاب خفيف، ببطء، تحل أنسجة ندبية محل خلايا الكبد السليمة ومع تراكم الندبات، وهي حالة تعرف بالتليف، قد تتحول في النهاية إلى تليف الكبد وفي هذه الحالة الهشة، تكون الخلايا أكثر عرضة للطفرات، وقد يتجذر سرطان الكبد.

الخطر الحقيقي لسرطان الكبد هو أنه لا يعلن عن نفسه ولا يسبب أي إنذار مفاجئ.

و يتطور ببطء، دون أن يسبب أي مشاكل واضحة في البداية وقد يشعر المصابون بتعب غير عادي أوفقدان الوزندون محاولة. قد يشعر البعض بانزعاج خفيف في الجانب الأيمن من البطن، ولكنه نادرًا ما يكون ملحا.

وغالبًا ما تمر هذه العلامات المبكرة دون أن يلاحظ وعند اكتشاف المرض، يكون أحيانًا قد وصل إلى مرحلة متقدمة لا يمكن علاجها بسهولة.

التهاب الكبد مشكلة واسعة الانتشار وغالبًا ما لا يتم اكتشافها

التهاب الكبد غالبًا ما لا تظهر عليه أعراض مبكرة وقد تمر سنوات دون أن يُدرك الشخص وجود أي مشكلة ولا تظهر أول علامة إلا عندما يكون الكبد مصابًا بالندوب، أو عندما يصاب بالسرطان.

مصر حققت تقدما غير مسبوق نحو القضاء على التهاب الكبد C

جدير بالذكر أن مصر حققت تقدما غير مسبوق نحو القضاء على التهاب الكبد C، لتصبح أول بلد يبلغ «المستوى الذهبي» على مسار القضاء على التهاب الكبد C وفقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية.

ويعني بلوغ المستوى الذهبي أن مصر قد أوفت بالمتطلبات البرمجية التي تؤدي إلى خفض حالات العدوى والوفيات الجديدة الناجمة عن التهاب الكبد C إلى المستويات التي تؤهل البلد للقضاء على وباء التهاب الكبد C.

وعلى الصعيد العالمي، يوجد 58 مليون شخص متعايش مع عدوى التهاب الكبد C المزمنة. وبالرغم من عدم توفر لقاح مضاد للمرض، لكن يمكن الشفاء منه بتناول علاجات قصيرة الأجل وشديدة الفعالية تستمر 8-12 أسبوعًا، ولكن هناك 4 أشخاص من أصل 5 متعايشين مع التهاب الكبد C في العالَم لا يدركون أنهم مصابون بالعدوى.

ويمكن أن تتسبب تلك العدوى في إصابة الكبد بمرض أو بسرطان، ما لم تُعالَج أو يُشفَ منها.

وقد شخصت مصر 87% من المتعايشين مع التهاب الكبد C، وقدمت العلاج الشافي إلى 93% من الأشخاص المشخصين به، وهو ما يتجاوز الغايات المحددة للمستوى الذهبي للمنظمة، وهي تشخيص 80% على أقل تقدير من المتعايشين مع التهاب الكبد C، وتوفير العلاج لما لا يقل عن 70% من الأشخاص المُشخَّصين به.

وقال الدكتور تيدروس أدحانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: «إن المسيرة التي قطعتها مصر، من بلد يملك أحد أعلى معدلات العدوى بالتهاب الكبد C في العالم إلى بلد حقَّق مسار القضاء على المرض في أقل من 10 سنوات، هي مسيرة مذهلة، وهذا أقل ما توصف به.

لقد قدمت مصر للعالم نموذجًا يُحتذى به فيما يمكن تحقيقه عند الأخذ بأحدث الأدوات، ونجاح مصر يبثَّ في نفوسنا الأمل والحافز للقضاء على التهاب الكبد C في كل مكان.

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