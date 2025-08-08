بسبب السمنة، زيادة أعداد مصابي سرطان القولون بين الشباب

في تحول مقلق، يواجه الشباب في جميع أنحاء العالم تهديدًا متزايدًا من سرطان القولون والمستقيم، الذي أصبح الآن السبب الرئيسي للوفاة المرتبطة بـالسرطان بين الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و49 عامًا في عدد من البلدان، والثاني بين النساء بعد سرطان الثدي، وفقًا لتقرير صادر عام 2024 عن الجمعية الأمريكية للسرطان.

هذا التغيير يمثل قفزة كبيرة عن التسعينيات، عندما كان سرطان القولون والمستقيم في المرتبة الرابعة، ويأتي هذا الارتفاع نتيجة زيادة مطردة في الحالات التي يتم تشخيصها لدى من تقل أعمارهم عن 50 عامًا، حيث تزايدت الحالات بنسبة تتراوح بين 1% و2% سنويًا خلال السنوات الأخيرة في هذه الفئة العمرية، بينما انخفضت في إجمالي عدد السكان، وفقًا لموقع “Cleveland Clinic” الطبي.

وتظهر هذه الظاهرة في أكثر من بلد، منها الولايات المتحدة، وكندا وأستراليا ونيوزيلندا وأجزاء من آسيا وأوروبا، مما يشير إلى وجود ظاهرة عالمية مقلقة.

أسباب زيادة أعداد في سرطان القولون بين الشباب

على الرغم من أن الإجابة القاطعة لا تزال غير واضحة، إلا الباحثين يربطون الأسباب المحتملة بعوامل نمط الحياة المتغيرة، ومن أبرزها:

ارتفاع معدلات السمنة: هناك علاقة واضحة بين زيادة الوزن وسرطان القولون والمستقيم. تشير الدراسات إلى أن زيادة الوزن بأكثر من 10 كيلوغرامات ترفع خطر الإصابة بنسبة 8%.

الخمول وقلة النشاط: يؤدي الجلوس لفترات طويلة وقلة النشاط البدني إلى زيادة خطر الإصابة بسرطان القولون، حيث تشير التقديرات إلى أن 27% من البالغين حول العالم لا يمارسون ما يكفي من النشاط البدني الموصى به.

خيارات غذائية غير صحية: يساهم الإفراط في تناول اللحوم الحمراء والأطعمة المصنعة والدهون المشبعة، بالإضافة إلى نقص الألياف والفواكه والخضراوات، في زيادة خطر الإصابة.

التدخين واستهلاك الكحول: رغم تراجع نسبة المدخنين بشكل عام، إلا أنها لا تزال مرتفعة بين الفئة العمرية من 25 إلى 44 عامًا. وقد أثبتت الأبحاث أن التدخين واستهلاك الكحول من العوامل المسببة لسرطان القولون والمستقيم.

أعراض سرطان القولون

يُعرف سرطان القولون والمستقيم بأنه يظهر علامات تحذيرية، لكن للأسف، غالبًا ما يتجاهلها الشباب أو ينسبونها إلى حالات أقل خطورة مثل البواسير، اعتقادًا منهم أنهم أصغر من أن يصابوا بالمرض.

وتتضمن المؤشرات المبكرة التي يجب الانتباه لها:

وجود دم في البراز أو عليه

تغيرات في عادات التبرز، مثل الإمساك أو الإسهال المستمر.

ألم شديد في البطن لا يزول فجأة.

فقدان الوزن غير المبرر.

ونظرًا لتزايد الإصابة بسرطان القولون في سن مبكرة، أوصت فرقة العمل المعنية بالخدمات الوقائية الأمريكية في عام 2021 بتخفيض سن البدء في الفحص من 50 إلى 45 عامًا، وتظل التوصيات قائمة بضرورة إجراء الفحص في سن مبكرة لمن لديهم عوامل خطر مرتفعة، مثل وجود تاريخ عائلي للمرض، أو الإصابة بأمراض الأمعاء الالتهابية، أو بعض المتلازمات الوراثية.

