أخبار الاقتصاد اليوم: تنظيم الاتصالات يعلن وقف أجهزة المحمول لهذه الفئة.. تفاصيل افتتاح معارض أهلا مدارس.. والبنك المركزي يعلن زيادة الاحتياطي النقدي بـ 1768 أونصة ذهب

ارتفاع أسعار الذهب عالميا وسط ترقب لخطاب جيروم باول في جاكسون هول

ارتفع سعر الذهب وسط تقييم المتعاملين آفاق السياسة النقدية الأمريكية قبيل الخطاب المهم الذي سيلقيه رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في وقت لاحق هذا الأسبوع خلال ندوة جاكسون هول.

من المقرر أن يلقي باول كلمته السنوية في جاكسون هول، وايومنج، يوم الجمعة، وترى عقود المبادلة احتمالات مرتفعة بأن يخفض الفيدرالي تكاليف الاقتراض بمقدار ربع نقطة مئوية الشهر المقبل، وتعد أسعار الفائدة المنخفضة داعمة للذهب كونه لا يدر عائدا.

تسارع التضخم يعقد مسيرة التيسير النقدي

مع ذلك، تعقد مسار التيسير النقدي للبنك بسبب بيانات تضخم جاءت أعلى من المتوقع الأسبوع الماضي، ما دفع بعض المتعاملين إلى تقليص رهاناتهم على خفض الفائدة، وفي مواجهة الضغوط المتزايدة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإقرار تخفيضات كبيرة، عبر باول عن قلقه إزاء التضخم، مع وصول الرسوم الجمركية إلى أعلى مستوياتها في قرن.

تنظيم الاتصالات يعلن وقف أجهزة المحمول لهذه الفئة اعتبارا من الأحد المقبل

أكد المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن الجهاز خاطب شركات التسويق العقاري، بالتنسيق مع شركات الهواتف المحمولة، والاشتراك في الخدمات الترويجية والتسويقية، وهي خدمة تتيح إظهار اسم الشخص والشركة لمتلقي الاتصال الهاتفي، وله الحرية في الرد من عدمه.

وقال في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، تقديم الإعلامية لبنى عسل، المذاع على فضائية "الحياة"، إن هناك مليون شخص وشركة يعملون في التسويق العقاري اشتركوا في خدمة الخاصة بالترويج والتسويق بشركات المحمول، خلال عام.

وأضاف: "تنظيم الاتصالات سيقوم بوقف كافة الخطوط المحمولة، التي يرفض أصحابها الاشتراك في الخدمات التسويقية"، مؤكدا أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وضع ضوابط صارمة لمواجهة المكالمات الترويجية الإزعاجية والحد منها.



وأوضح: "بداية من يوم الأحد المقبل سيتم تعطيل كافة أجهزة المحمول التي يمتنع أصحابها عن التسجيل في الخدمات التسويقية والترويجية، وعلى المواطنين الإبلاغ عن أي مكالمات إزعاجية، على الخط الساخن 155 لوقف الخط، ثم الجهاز نفسه".

خصومات تصل لـ50%، الغرف التجارية تكشف تفاصيل افتتاح معارض أهلا مدارس

أكد الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أن أوكازيون أهلا مدارس يشارك فيه 2500 عارض، وأنه مستمر حتى دخول المدارس.

وقال في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، تقديم الإعلامية لبنى عسل، المذاع على فضائية "الحياة"، إن أوكازيون أهلا مدارس يحتوى على كل المستلزمات الدراسية سواء ملابس أو أحذية أو حقائب المدارس بنسبة تخفيض تتراوح من 10 إلى 50 %.

وأضاف: "يشارك في أوكازيون أهلا مدارس عدد كبير من السلاسل والمكتبات لتقديم عروض وخصومات على مستلزمات المدارس، وسيتم إقامة عدد كبير من الشوادر التي تضم كافة مستلزمات المدارس في المحافظات والمدن البعيدة، مثل الواحات وغيرها".

وأوضح: "اتحاد الغرف التجارية لا يدعم مثل هذه المعارض ولكنه يقوم بالتنسيق".

شيمي: الاستثمار في رأس المال البشري ركيزة أساسية لنجاح خطط الإصلاح والتطوير

شهد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة والأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، وذلك في إطار الجهود المستمرة للوزارة لتطوير الشركات التابعة ورفع كفاءة العاملين بها، بما يدعم خطط الدولة في تعزيز الأداء المؤسسي ودفع مسيرة التنمية المستدامة.

وقع البروتوكول كل من: اللواء حسام قنديل الوكيل الدائم لوزارة قطاع الأعمال العام، والدكتور عمرو النحاس نائب رئيس الأكاديمية لتطوير الأعمال والتدريب، بحضور الدكتور مصطفى هديب رئيس الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، والدكتورة رشا راغب النائب الأول لرئيس الأكاديمية.

الاستثمار في رأس المال البشري

أكد المهندس محمد شيمي أن هذا التعاون يأتي انطلاقًا من الدور المحوري للوزارة في إدارة استثمارات الدولة بشركات قطاع الأعمال العام التابعة وتطويرها، ومن إيمانها الراسخ بأهمية الاستثمار في رأس المال البشري باعتباره أحد المحاور الأساسية لتحسين الأداء المؤسسي وتعزيز القدرة التنافسية، وذلك من خلال تطوير نظم الإدارة ورفع قدرات العاملين على مختلف المستويات.

أوضح الوزير أن بناء الإنسان هو الركيزة الأساسية في أي عملية إصلاح أو تطوير، ومن هنا تأتي أهمية هذا التعاون لتأهيل الكوادر البشرية وإكسابها أحدث المهارات والمعارف التي تمكنها من قيادة مسارات التحديث وإعادة الهيكلة في شركات قطاع الأعمال العام.

البورصة تخسر 28 مليار جنيه بختام تعاملات الأربعاء

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات اليوم الأربعاء، وخسر رأس المال السوقي 28 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.488 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30"

هبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.02% ليغلق عند مستوى 35731 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 43793 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.02% ليغلق عند مستوى 16057 نقطة، ونزل مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 1.34% ليغلق عند مستوى 3801 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

انخفض مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.06% ليغلق عند مستوى 10693 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.15% ليغلق عند مستوى 14323 نقطة، وهبط مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.23% ليغلق عند مستوى 3587 نقطة.

البنك المركزي: 1768 أونصة ذهب زيادة في احتياطي النقد الأجنبي خلال يوليو

أعلن البنك المركزي المصري، أنه أضاف 1768 أونصة ذهب جديدة لاحتياطي النقد الأجنبي خلال يوليو الماضي، وفقا لبيانات نشرها على موقعه اليوم.

وارتفع رصيد الذهب لدى "المركزي" إلى نحو 4.134 مليون أونصة من 4.132 مليون في يونيو الماضي، وخلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، اشترى المركزي نحو 55 ألف أونصة ذهب جديدة.

وارتفعت القيمة الإجمالية لرصيد الذهب في الاحتياطي الأجنبي خلال يوليو بنحو 53 مليون دولار إلى 13.639 مليار دولار، بحسب بيانات البنك المركزي.



غرفة القاهرة تبدأ الاستعداد لتنظيم معرض أهلًا مدارس

عقدت غرفة القاهرة التجارية برئاسة أيمن العشري من خلال لجنة المعارض برئاسة اللواء صلاح العبد أمين صندوق الغرفة اجتماعًا موسعًا اليوم الأربعاء لمناقشة الخُطوط العريضة لتنظيم معرض أهلًا مدارس.

وحضر الاجتماع إيهاب سعيد عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة وعدد من رؤساء وأعضاء الشُّعَب التجارية بالغرفة في القطاعات المختلفة، منها الأدوات الكتابية والأحذية والمنتجات الجلدية والملابس الجاهزة والحاسب الآلي،وغيرها من القطاعات التي تُلبي احتياجات أبناء المواطنين الدراسية، ومحمد تمام الأمين العام ورئيس الجهاز التنفيذي، ووليد مختار مُستشار رئيس الغرفة بجانب أعضاء لجنة المعارض من الجهاز التنفيذي.

خصومات مناسبة على السلع المعروضة داخل المعرض

وتناول الاجتماع مُناقشات حول أهمية وجود خصومات مناسبة على السلع المعروضة داخل المعرض، فضلًا عن أهمية الجودة العالية وكتابة السعر قبل وبعد الخصم لتلبية احتياجات المواطنين الدراسية.

الاستعدادات الأولية لتنظيم معرض أهلًا مدارس

وفي مُستهل الاجتماع رحَّب اللواء صلاح العبد بالحضور، مُهنِّئًا الجميع والشعْب المصري بمناسبة قرب حلول الموسم الدراسي الجديد، مشيرًا إلى أن هذا الاجتماع جاء بناءً على تعليمات أيمن العشري رئيس الغرفة لمُناقشة الاستعدادات الأولية لتنظيم معرض أهلًا مدارس، ووضْع الملاحظات والخطوط العريضة لهذا المعرض؛ حتى يكون معرضًا ناجحًا كالعادة، حيث دائمًا ما تكون المعارض التي تُنظمها الغرفة ناجحة وتُحقق الهدف منها، وهو تنفيذ توجيهات القيادة السياسية على رأسها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة دعم المواطنين بسلع ذات أسعار مخفضة لتخفيف العبء عن كاهل أهالينا لتلبية متطلبات أبنائهم في مراحل التعليم المختلفة.

كامل الوزير وعلاء فاروق يبحثان التوسع في تصنيع الزبيب وتوطين صناعة الكتان

عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة لقاءً موسعًا مع علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمستثمرين والمتخصصين في قطاع زراعة وتصنيع الكتان وقطاع زراعة العنب وإنتاج الزبيب لبحث سبل تطوير سلاسل القيمة الزراعية والصناعية في هذه الصناعات

وحضر اللقاء عددا من قيادات وزارتي الصناعة والزراعة.

وأكد الوزير أن هذا اللقاء يأتي انطلاقًا من الاستراتيجية الوطنية للصناعة الهادفة إلى دعم الصناعات ذات القيمة المضافة العالية

نستهدف توسع في تصنيع الزبيب ودراسة آليات زيادة المساحات المزروعة من العنب

وأشار إلى تركيز الوزارة خلال المرحلة الحالية على نوعين رئيسيين من الصناعات، وهما الملابس الجاهزة، بدءًا من الخامات الأولية مثل القطن، الكتان، والبوليستر وغيرها، والصناعات الغذائية، بما فيها منتجات مثل الزبيب وغيرها من منتجات التصنيع الزراعي.

البدء في دراسة شاملة لتحديد أفضل أساليب الاستفادة القصوى من الكتان

وأوضح أن هذين القطاعين يتمتعان بإمكانات مصرية متكاملة لتوطينهما محليًا، نظرًا لكونهما صناعات معتدلة الاستهلاك للطاقة وغنية بالفرص العمالية، مما يسهم في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، ويعزز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، دون مواجهة تحديات كبيرة في تكاليف التشغيل أو في تأمين احتياجات الطاقة.

وزير الزراعة: نستهدف ربط الزراعة بالتصنيع لزيادة القيمة المضافة

أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الرؤية الاستراتيجية للوزارة تستهدف ربط الزراعة بالتصنيع لزيادة القيمة المضافة.

وأوضح أن الكتان –الذي تُزرع مساحته بنحو 50 ألف فدان– يقوم عليه عدد من الصناعات من الغزل والنسيج إلى الزيوت والأعلاف، مشيرًا إلى الزيارة الميدانية لمحافظة الغربية بمشاركة لجنة الزراعة والري بمجلس النواب لبحث إقامة مناطق صناعية متخصصة للكتان والتوسع في الصناعات المرتبطة به.

جاء ذلك خلال لقاء عقد موسع عقده الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية مع علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمستثمرين والمتخصصين في قطاع زراعة وتصنيع الكتان وقطاع زراعة العنب وإنتاج الزبيب لبحث سبل تطوير سلاسل القيمة الزراعية والصناعية في هذه الصناعات.

وحضر اللقاء عدد من قيادات وزارتي الصناعة والزراعة.

غرفة الأخشاب: 350 مليون دولار صادرات متوقعة بنهاية العام الجاري

أكد علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب، باتحاد الصناعات أن صناعة الأثاث في مصر تشهد ثورة تقنية ملحوظة بفضل تقدم التكنولوجيا واستخدام الذكاء الصناعي بشكل فعال.

وتوقع أن تتجاوز صادرات القطاع حاجز 350 مليون دولار بنهاية عام 2025، في ظل الأداء القوي في النصف الأول من العام، الذي سجل صادرات بقيمة 200 مليون دولار، بزيادة ملحوظة عن مستويات العام السابق التي بلغت 331 مليون دولار.

ودعا الحكومة إلى السعي نحو تنمية القطاع والتوسع في هذه الصناعة المهمة التي يعمل بها الملايين، والعمل على تطويرها والاهتمام بها، كون هذا الأمر يصب في مصلحة الجميع سواء كان المواطن أو الدولة.

أوضح نصر الدين في تصريحات صحفية اليوم أن التقنيات القائمة على الذكاء الاصطناعي توفر إمكانيات هائلة للمصممين في صناعة الأثاث، حيث يمكن للخوارزميات والبرمجيات المعتمدة على الذكاء الصناعي تحليل اتجاهات التصميم، واستخلاص الأفكار الإبداعية، وتقديم اقتراحات فريدة تلبي احتياجات وتوقعات المستهلكين.

وزير الاستثمار يستقبل سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة

استقبل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، كيم يونج هيون سفير دولة كوريا الجنوبية بالقاهرة والوفد المرافق له، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وامكانيات زيادة الاستثمارات الكورية في السوق المصري، كما استعرض الجانبان عدد من الموضوعات محل الاهتمام المشترك بين البلدين.

وأكد الجانبان أن مصر وكوريا الجنوبية ترتبطان بعلاقات ثنائية وثيقة تستند لتاريخ طويل من التعاون المشترك بين البلدين فى مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة، كما اكدا اهمية تعزيز الجهود المشتركة لتنمية وتطوير التعاون الاقتصادي في مجالات التجارة والاستثمار.

رشا عبدالعال: زيارة وفد ATAF تعزز الشراكة الاستراتيجية في تطوير المنظومات الضريبية

قالت رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن المصلحة حريصة على الانفتاح والتعاون مع مختلف المؤسسات الإقليمية والدولية في مجالات التدريب وتبادل الخبرات وتطوير القدرات البشرية، وفقا لتوجيهات أحمد كجوك وزير المالية.

جاء ذلك على هامش استقبال رئيس مصلحة الضرائب المصرية لوفد منتدى إدارة الضرائب الأفريقي (ATAF) بمركز التدريب الضريبي بالمعادي، حيث رحبت بالوفد وأعربت عن تقديرها لهذه الزيارة التي تمثل خطوة جديدة نحو توطيد التعاون ومواكبة أفضل الممارسات الدولية.

تطوير المنظومات الضريبية

وأكدت رشا عبدالعال، أن هذه الزيارة تعكس حرص الجانبين على تعزيز الشراكة الاستراتيجية في تطوير المنظومات الضريبية، مشيرة إلى أن مصلحة الضرائب المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا ببناء كوادر ضريبية قادرة على مواجهة التحديات العالمية والإقليمية، عبر برامج تدريبية متطورة تجمع بين أحدث النظم الرقمية والتشريعية.

غرفة القاهرة تبحث مع مجلس تنمية تجارة هونج كونج تعزيز العلاقات

استقبل أيمن العشري رئيس غُرفة القاهرة التجارية دانيال لام، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، مجلس تنمية تجارة هونغ كونغ- دبي وناصيف محفوظ، نائب المدير الإقليمي للشرق الأوسط، مكتب مجلس تنمية تجارة هونغ كونغ.

بعثة في قطاع الملابس والمنسوجات تزور مصر يناير المقبل

وخلال اللقاء تم مناقشة سبُل التعاون في المجالات المختلفة والاستفادة من الفرص الاستثمارية والتجارية والصناعية بالسوق المصري في ظل الترتيب لبعثة أعمال في مجالات متعددة، منها الملابس والمنسوجات ستزور مصر خلال شهر يناير 2026.

وفي مُستَهل الاجتماع رحَّب أيمن العشري بهما، مؤكدًا أن مصر تفتح أبوابها لتنمية العلاقات الاقتصادية المصرية الخارجية في المجالات المختلفة، مشيرًا إلى الطفرة التنموية التي تشهدها مصر خلال السنوات الأخيرة والمُشجِّعة على الاستثمار في السوق المصري من بنية تحتية ومشروعات قومية غير مسبوقة وفرت فرصًا استثمارية وتجارية وصناعية يُمكن الاستفادة منها.

متجاوزًا التوقعات، ارتفاع معدل التضخم في بريطانيا إلى 3.8% خلال يوليو

سجل معدل التضخم السنوي في بريطانيا ارتفاعا أعلى من المتوقع ليصل إلى 3.8% في يوليو الماضي، وفقا للبيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية اليوم الأربعاء.

ارتفاع التضخم السنوي في بريطانيا

وارتفع معدل التضخم الأساسي لشهر يوليو، الذي يستثني أسعار الطاقة والطعام والكحول والتبغ الأكثر تقلبا، إلى 3.8% على أساس سنوي، مقارنةً بـ3.7% في الاثني عشر شهرًا حتى يونيو، بحسب وكالة رويترز.

وتأتي هذه البيانات بعد أن قرر بنك إنجلترا في وقت سابق من الشهر الحالي بخلاف ضئيل خفض معدلات الفائدة من 4.25% إلى 4%، في خطوة اعتبرها البنك المركزي استمرارا لـ«نهج تدريجي وحذر» للتيسير النقدي.

وعلى الرغم من أن تخفيض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس كان متوقعا على نطاق واسع، كان المتداولون والاقتصاديون حريصين على معرفة تفاصيل الدعم لهذه الخطوة، حيث اضطر صانعو السياسة للتصويت مرتين على قرار خفض المعدل، وانتهى الأمر بأغلبية 5-4 لصالح الخفض.

ارتفاع أسعار الذهب من أدنى مستوياتها في 3 أسابيع مع ترقب ندوة جاكسون هول

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، بعد أن لامست أدنى مستوياتها في نحو ثلاثة أسابيع مع صعود الدولار، تزامنا مع ترقب المستثمرين ندوة جاكسون هول التي يعقدها الفيدرالي الأمريكي الأسبوع الجاري بحثًا عن مؤشرات بشأن مسار السياسة النقدية.

ارتفاع أسعار الذهب في المعاملات الفورية

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 3319.83 دولارًا للأونصة، بعدما لامس أدنى مستوى له منذ الأول من أغسطس، واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر عند 3360.90 دولارًا.

وقال كلفن وونج، كبير محللي السوق في «أواندا»، إن ارتفاع الدولار وتحسن شهية المخاطرة مدفوعا بأحدث التطورات الجيوسياسية يضغطان على أسعار الذهب، بينما تترقب الأسواق كلمة رئيس الفيدرالي جيروم باول في ندوة جاكسون هول.



