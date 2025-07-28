تنظيم الاتصالات: إعفاء 650 ألف هاتف محمول من الجمارك والتهريب انخفض 70%

قال المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع حوكمة السوق بالجهاز القومي لـ تنظيم الاتصالات، إن الدولة لا تطبق أي رسوم جمركية بأثر رجعي على الهواتف المحمولة التي تم إدخالها قبل 1 يناير 2025، موضحًا أن من يُدخل هاتفًا واحدًا فقط من الخارج يُعفى من الضرائب والرسوم الجمركية.

إعفاء 650 ألف هاتف بالكامل منذ يناير

وأوضح إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم” أنه تم إعفاء نحو 650 ألف هاتف محمول من الرسوم الجمركية منذ بداية يناير وحتى الآن، مضيفًا أن هذه الأجهزة تعمل حاليًا داخل السوق المصري دون أن تُحصّل عليها أي رسوم جمركية، في إطار تطبيق الضوابط الجديدة بدقة وعدالة.

انخفاض التهريب بنسبة 70%

وأشار إلى أن عمليات تهريب الهواتف المحمولة انخفضت بنسبة 70%، نتيجة تفعيل منظومة حوكمة السوق وتطبيق نظام التسجيل المسبق للأجهزة المحمولة، وهو ما أسهم في تقليل الفاقد وتفادي التحايل على النظام الجمركي.

مراجعة كشفت 13 ألف جهاز خالف القواعد

وأكد أن مراجعة الإجراءات كشفت عن 13 ألف هاتف تم إعفاؤهم بشكل غير صحيح، ما استدعى تطبيق الرسوم الجمركية عليهم بأثر فوري لأنهم خالفوا القواعد ولم يطابقوا المعايير المعتمدة.

تصنيع محلي ينمو بنسبة 300%

وكشف رئيس قطاع حوكمة السوق أن التصنيع المحلي للهواتف المحمولة شهد زيادة بنسبة 300%، مؤكدًا أن معظم الهواتف العالمية المعروضة في المحلات المصرية تُصنّع محليًا الآن، وهو ما يمثل دعمًا حقيقيًا للصناعة الوطنية.

تقليل الاستيراد وليس الجباية

وشدد إبراهيم على أن الهدف ليس تحصيل الرسوم الجمركية، بل تقليل الاستيراد، من أجل خفض فاتورة استيراد الهواتف المحمولة التي تبلغ نحو 2 مليار دولار سنويًا، وتوفير العملة الصعبة ودعم المنتج المحلي.

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