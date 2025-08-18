افتتاح معرض أهلا مدارس في بني عبيد بالدقهلية (صور)

افتتح هاني أحمد رئيس مجلس مركز مدينة بني عبيد في محافظة الدقهلية معرض أهلًا مدارس بجوار سور مجلس المدينة ببنى عبيد لبيع مستلزمات المدارس بمختلف أنواعها استعدادا للعام الدراسى الجديد.

وجاء ذلك بناءً على توجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية برفع درجة الاستعداد القصوى استعدادًا للعام الدراسى الجديد لهذا العام ورفع العبء عن كاهل المواطنين وتوفير الأدوات المدرسيه بمختلف أنواعها أمام المواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأماكن الأخرى والمكتبات.

شهد مراسم الافتتاح على حامد نائب رئيس مركز بني عبيد والدكتور مكرم رضوان عضو مجلس النواب وجمال الجميلى مدير المعرض.

مستلزمات العام الدراسى المعروضه للبيع

وخلال ذلك تفقد رئيس المركز كافة مستلزمات العام الدراسى المعروضه للبيع أمام المواطنين والتى تشمل أدوات كتابية وحقائب وجميع المنتجات الورقيه بأنواع مثل الكراسات والكشاكيل والأقلام بمختلف أنواعها وشدد سيادته على ضرورة وضع قائمة بالأسعار على كل منتج.

جودة جميع المنتجات المعروضة بالمعرض

من جانبه استمع رئيس المركز ومرافقوه إلى شرح وأفى من جمال الجميلى وأحمد الجميلى مدير المعرض عن كافة الأنواع المعروضه وعن الأسعار خارج المعرض والأسعار داخل المعرض وأشاد بجودة جميع المنتجات المعروضة بالمعرض.

