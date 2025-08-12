الثلاثاء 12 أغسطس 2025
اقتصاد

ارتفاع الأسهم الأوروبية وسط تفاؤل بشأن هدنة الرسوم الجمركية بين أمريكا والصين

 ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الثلاثاء، مدعومة بتمديد الهدنة التجارية بين أمريكا والصين، في وقت يترقب فيه المستثمرون بيانات التضخم الأمريكية لتقييم أثر الرسوم الجمركية على ضغوط الأسعار ومسار السياسة النقدية.

 

ارتفاع مؤشرات الأسهم الأوروبية 

وصعد المؤشر الأوروبي «ستوكس 600» بنسبة 0.3% إلى 548.54 نقطة، وارتفع مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.1% إلى 24104.72 نقطة، وارتفع مؤشر فوتسي 100 البريطاني بنسبة 0.2% إلى 9153.54 نقطة، وصعد مؤشر كاك الفرنسي بنسبة 0.5% إلى 7737.07 نقطة.

تمديد الهدنة الجمركية بين أمريكا والصين 

وجاء الدعم بعدما مددت واشنطن وبكين الهدنة الجمركية لمدة 90 يوما، لتأجيل فرض رسوم بالمئات من النقاط الأساسية حتى 10 نوفمبر، مع الإبقاء على باقي بنود الاتفاق، الأمر الذي يمهد لاجتماع مرتقب بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينج في وقت لاحق من العام.

وفي سياق آخر، قال ترامب إن على كل من كييف وموسكو التنازل عن أراضٍ لإنهاء الحرب، وذلك قبيل قمته المقررة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الجمعة.

وعلى صعيد حركة الأسهم الفردية، تراجع سهم «يو بي إس» بنسبة 0.9% بعد قيام أحد المستثمرين ببيع حصته في المصرف السويسري لإدارة الثروات، فيما ارتفع سهم «سارتوريوس» 3.6% بعد أن رفعت شركة «جيفريز» تصنيفها للسهم من «محايد» إلى «شراء».

بورصة لندن تخالف الاتجاه، ارتفاع الأسهم الأوروبية بدعم من مؤشرات التكنولوجيا

ارتفاع الأسهم الأوروبية وسط تصاعد أزمة رسوم ترامب الجمركية

 وقفز سهم «فيستاس ويند سيستمز» 3.5% بعد حصول الشركة على طلبيات في الولايات المتحدة لمشروعات لم يُكشف عنها، بينما تصدر سهم «سبيراكس جروب» المكاسب على المؤشر بقفزة بلغت 16% عقب إعلان نتائج النصف الأول من العام.

