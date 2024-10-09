محطات التعاون بين مصر وكوريا الجنوبية للنهوض بقطاع الكهرباء

أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يواصل العمل فى إطار خطة عامة للوصول لأفضل تكنولوجيا بأقل الأسعار، وكذلك التيسيرات والتسهيلات الممكنة لتمويل مشروعات الكهرباء النظيفة منخفضة الكربون وحرص الوزارة على تعزيز وتبادل الخبرات مع الدول المتقدمة فى هذا المجال.

تطوير الشبكة القومية الموحدة للكهرباء

وشدد علي استمرار التعاون مع كوريا الجنوبية لجذب الشركات الكورية للاستثمار فى ضوء التعاون القائم بين البلدين، حيث تم تدريب عددا من المهندسين المصريين في كوريا في العديد من المجالات والتي من بينها، الطاقة النظيفة، هندسة القوى، قراءة العدادات عن بعد، إدارة صيانة وتشغيل المحطات الحرارية، مشيرًا إلى أهمية هذه البرامج التدريبية فى إطار خطة تطوير الشبكة القومية الموحدة، وتقليل الفقد فى إطار استراتيجية عمل الوزارة.

تطوير نظام التوزيع بشركة شمال القاهرة

أشار الدكتور عصمت إلى عدد من المشروعات التي شاركت في تنفيذها الشركات الكورية والتي تتمثل في مشروع تطوير نظام التوزيع بشركة شمال القاهرة والذى تم بموجبه إنشاء نظام توزيع عالى الكفاءة بعدد من المناطق التابعة للشركة وبناء قدرات المختصين بمشاركة الخبرات الكورية في تحسين نظام التوزيع وتقليل الفقد، ومشروع تركيب نظام القراءة عن بعد باستخدام العدادات الالكترونية ونظام الاتصالات GPRS في المناطق الصناعية بعدد من المدن، وكذلك تنفيذ بعض محطات التوليد.