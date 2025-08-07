إقامة معرض أهلا مدارس بالإسماعيلية 25 أغسطس

تستعد محافظة الإسماعيلية، لإقامة معرض "أهلا مدارس"، وذلك بالتعاون مع الغرفة التجارية ومديرية التموين والتجارة الداخلية في المحافظة.

موعد ومكان إقامة معرض أهلا مدارس بالإسماعيلية

وتنطلق فعاليات المعرض يوم 25 من شهر أغسطس الجارى، بمشاركة عدد تجار الإسماعيلية، ويستمر المعرض لمدة 3 أسابيع.

ويقام المعرض بالملعب المفتوح بجوار مسجد بدر التابع لحي ثالث بمدينة الإسماعيلية، وذلك تحت رعاية اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية.

نائب محافظ الإسماعيلية يتابع الاستعدادات الخاصة بمعرض أهلا مدارس

وكان المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، عقد اجتماعًا تنسيقيًا بشأن الاستعداد لإقامة معرض المستلزمات المدرسية "أهلًا مدارس" للعام الدراسي ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، والذي يقام بالتعاون بين محافظة الإسماعيلية، الغرفة التجارية المصرية بالمحافظة، ومديرية التموين والتجارة الداخلية.

أبرز الحضور خلال الاجتماع

وجاء ذلك بحضور اللواء محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة، أكرم الشافعي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية المصرية بالإسماعيلية، والجهات التنفيذية المعنية بالاجتماع.

وخلال الاجتماع، تم بحث ومناقشة الإعداد والتنسيق بين كافة الجهات المعنية لإقامة المعرض سواء تأمين المعرض وتوفير المحاور المرورية اللازمة وتأمين الحماية المدنية وكافة الترتيبات والتنسيقات اللازمة.

وأشار نائب محافظ الإسماعيلية إلى أهمية أن يشمل المعرض كل ما تحتاجه الأسرة المصرية، وكذلك كافة مستلزمات واحتياجات الطلبة والمعلمين استعدادًا للعام الدراسي الجديد، وسيتوفر بالمعرض هذا العام سلع غذائية ومنفذ للسلع التموينية بأسعار مخفضة بجانب معرض أيادي مصر تابع لوحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة ومعرض منتجات غذائية للمدرسة الزراعية تابع لمديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية.

الهدف من إقامة المعرض

وأكد نائب محافظ الإسماعيلية، أن الهدف من إقامة المعرض هو تخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور؛ من خلال توفير المستلزمات وأدوات المدارس بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، موجهًا مديرية التموين والتجارة الداخلية بضرورة المتابعة المستمرة للأسعار وتوفير كافة المستلزمات المعروضة بشكل دوري هذا إلى جانب متابعة كافة الجهات التنفيذية؛ للتأكد من تطبيق نسب التخفيض طوال فترة إقامة المعرض.

وأكد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية المصرية بالإسماعيلية، على التعاون الدائم والمثمر مع محافظة الإسماعيلية بكافة أجهزتها التنفيذية، والذي يعود بالنفع على مواطني الإسماعيلية، مشيدًا بدور تجار محافظة الإسماعيلية الوطني في خدمة المجتمع الإسماعيلي.

وأضاف الشافعي إلى أن المعرض سيقام على مساحة ٩٠٠ متر ويضم على الأقل ٥٠ عارضا يشمل جميع المنتجات من ملابس مدرسية وجامعات وأحذية وأدوات دراسية واكسسوارات بأسعار مناسبة للأسرة المصرية.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي إطار تكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتوفير مستلزمات المدراس بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق ورفع العبء عن كاهل الأسرة المصرية.

