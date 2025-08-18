غرفة القاهرة: نشيد بتوجه الحكومة لمعالجة خام الحديد لتعزيز تنافسية صناعة الصلب

أشاد أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة التجارية وعضو لجنة تنمية الصادرات، بقرار وزارة الصناعة بشأن تشكيل لجنة وطنية برئاسة هيئة التنمية الصناعية، تضم في عضويتها: هيئة الثروة المعدنية، ومعهد التبين للدراسات المعدنية، ومركز تحديث الصناعة، وعددا من المراكز التكنولوجية المتخصصة، لدراسة خام الحديد المصري ورفع جودته بما يتوافق مع المعايير العالمية.

الحرص على تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية

وأكد العشري أن هذا القرار يعكس رؤية القيادة السياسية وحرص الدولة على تعظيم الاستفادة من مواردها الطبيعية، مشيدًا بجهود الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، الذي يولي اهتمامًا خاصًّا بربط البحث العلمي بالصناعة، وتحويل الدراسات الأكاديمية إلى تطبيقات عملية تدعم الاقتصاد الوطني.

فتح المجال أمام إنتاج صلب عالي الجودة

وأوضح أيمن العشري أن معالجة الشوائب المصاحبة لخام الحديد المحلي، ستفتح المجال أمام إنتاج صلب عالي الجودة قادر على تلبية احتياجات المشروعات القومية وصناعات استراتيجية متعددة، من بينها السكك الحديدية، وصناعة السيارات، والمعدات الثقيلة، والصناعات البترولية والميكانيكية، بما يساهم في تقليل الفاتورة الاستيرادية.

أهمية تكامل أدوار المؤسسات المعنية في هذا الملف

وأشار العشري إلى أن تكامل أدوار المؤسسات المعنية في هذا الملف، بدءًا من هيئة التنمية الصناعية وهيئة الثروة المعدنية، وصولًا إلى المراكز التكنولوجية المتخصصة، يؤسس لمرحلة جديدة من التكامل المؤسسي القادر على تحويل خام الحديد المصري إلى رافعة حقيقية للصناعة الوطنية، وبما يواكب التوجهات العالمية نحو تقليل الانبعاثات الكربونية وتعزيز استدامة الصناعات الثقيلة.

تطوير سلاسل القيمة لخام الحديد لا يقتصر على البُعد الصناعي

وأضاف أن تطوير سلاسل القيمة لخام الحديد لا يقتصر على البُعد الصناعي فحسب، بل يمتد ليعزز قدرة مصر التصديرية ويفتح آفاقًا جديدة أمام الاستثمارات الأجنبية المباشرة، لافتًا إلى أن زيادة الاعتماد على الخام المحلي يمثل درعًا استراتيجيًّا يحمي الصناعة الوطنية من تقلبات الأسواق العالمية والأزمات الجيوسياسية، ومشددًا على أن الأمن الصناعي أصبح جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي الاقتصادي لمصر.

التزامات مصر البيئية ضمن رؤية 2030

كما أشار العشرى إلى أن هذا التوجه يتوافق مع التزامات مصر البيئية ضمن رؤية 2030، عبر تقليل الانبعاثات الكربونية وتعزيز التحول نحو الصناعات الخضراء، بما يجعل قطاع الصلب المصري أكثر توافقًا مع معايير التجارة الدولية الجديدة ومتطلبات الأسواق العالمية.

خطوة فارقة في مسيرة الصناعة المصرية

واختتم العشري تصريحه بالتأكيد على أن ما يجري اليوم يمثل خطوة فارقة في مسيرة الصناعة المصرية، ويؤكد أن الدولة بقيادتها السياسية وبجهود مؤسساتها، تسير في طريق واضح نحو جعل مصر مركزًا إقليميًا لصناعات الحديد والصلب، مشددًا على أن رجال الصناعة سيظلون داعمين لهذا التوجه باعتباره أمنًا قوميًا اقتصاديًا واستراتيجيًا لمستقبل الوطن.

