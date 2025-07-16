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اقتصاد

متجاوزا التوقعات، التضخم في بريطانيا يسجل 3.6% خلال يونيو

التضخم في بريطانيا،
التضخم في بريطانيا، فيتو

ارتفع معدل التضخم السنوي في بريطانيا إلى 3.6% خلال شهر يونيو، متجاوزًا توقعات المحللين، وفقًا للبيانات التي أصدرها مكتب الإحصاءات الوطني البريطاني اليوم الأربعاء.

ارتفاع التضخم في بريطانيا 

وسجّل معدل التضخم الأساسي - الذي يستثني أسعار الطاقة والغذاء والكحول والتبغ - ارتفاعًا إلى 3.7% على أساس سنوي، مقارنة بـ3.5% في مايو بحسب شبكة CNBC عربية.

سعر الجنيه الاسترليني 

وعقب صدور البيانات، ارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة تقارب 0.2% أمام الدولار، ليصل إلى 1.3406 دولار.

وقال ريتشارد هايز، كبير الاقتصاديين بالإنابة لدى مكتب الإحصاءات الوطني: إن «ارتفاع التضخم في يونيو كان مدفوعًا بشكل رئيسي بأسعار وقود السيارات، التي لم تنخفض إلا قليلًا مقارنة بالتراجع الحاد في الفترة ذاتها من العام الماضي».

وأضاف: «كما ارتفع تضخم أسعار الغذاء للشهر الثالث على التوالي، ليسجل أعلى معدل سنوي له منذ فبراير من العام الماضي، إلا أنه لا يزال أقل بكثير من الذروة التي بلغها في أوائل 2023».

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من جانبها، قالت وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز إن هذه البيانات تُظهر أن «العمال لا يزالون يعانون من أعباء المعيشة»، مؤكدة أن الحكومة لا يزال أمامها الكثير من العمل لتخفيف الضغط عن المستهلكين.

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