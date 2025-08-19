بعد مبادرة تخفيضات 15 سلعة، التموين تعلن حجم صرف المقررات التموينية عن شهر أغسطس

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، انتهاء صرف نحو 80% من السلع التموينية من منافذ البقالين وفروع مشروع جمعيتي على مستوى الجمهورية لأصحاب البطاقات، وذلك مع استمرار صرف المقررات التموينية عن شهر أغسطس الحالي.

وأضافت الوزارة أن عملية صرف المقررات التموينية تسير بشكل منتظم من خلال أكثر من 40 ألف منفذ تمويني على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى وجود متابعة لحظية للمخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية لضمان تلبية احتياجات المواطنين حتى نهاية الشهر.

كما شددت الوزارة على أن المخزون الإستراتيجي من السلع يكفي عدة أشهر، وأنه يتم ضخ كميات إضافية بشكل دوري لضمان استقرار الأسواق وعدم حدوث أي نقص.

مبادرة خفض الأسعار داخل المجمعات الاستهلاكية

من ناحية أخرى، تواصل وزارة التموين تطبيق مبادرة تخفيض الأسعار التي أطلقها مجلس الوزراء، إذ أعلنت الوزارة عن بدء تنفيذ مبادرة خفض الأسعار بشكل رسمي داخل المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بكافة محافظات الجمهورية، وذلك في إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة.

وأكد وزير التموين أنه وجه الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتخفيض أسعار ١٥ سلعة اساسية، داخل المجمعات الاستهلاكية ومنها:

– اللحوم السودانية الطازجة سعر الكيلو ٣١٠ جنيهات بدلًا من ٣٢٠ جنيهًا.

– السكر سعر الكيلو ٢٨ جنيها بدلا من ٣٠ جنيها.

– اللحوم المجمدة ١٩٠ جنيها للكيلو بدلا من ٢٢٠ جنيها.

– الدواجن المجمدة سعر الكيلو ٩٠ جنيها بدلا من ١١٠ جنيهات للكيلو.

– اللحوم البلدية ٣٣٠ جنيها للكيلو بدلًا من ٣٥٠ جنيها للكيلو.

– زيت خليط ٨٠٠ مل ٥٢ جنيها بدلا من ٥٤.٥ جنيه.

– زيت خليط ١ لتر ٦٧ جنيها بدلا من ٧٠ جنيها.

– زيت ذرة ١ لتر ٩٥.٥ جنيه بدلًا من ١٠٧.٥ جنيه.

– أرز سعر الكيلو ٢٨.٥ بدلًا من ٣٠ جنيها.

– مكرونة واحد كيلو ٢٣.٥ جنيها بدلا من ٢٥ جنيها.

– شاي ٢٥٠ جرام بسعر ٣٣ جنيها بدلا من ٣٥ جنيها.

– سمن نباتي ٧٠٠ جرام بسعر ٥٩ جنيها بدلا من ٦٢ جنيها.

– صلصة ٣٠٠ جرام بسعر ١٧.٥ جنيه بدلا من ١٩ جنيها.

كما شملت التخفيضات سلع أخرى ومنها (المنظفات، حلاوة ومربات وطحينة، مخبوزات ومعجنات، شاي، ملح صلصة، عصائر ومركزات ومنتجات العناية الشخصية ) بنسبة ٥٪؜.

