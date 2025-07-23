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اقتصاد

تنظيم الاتصالات يقر تعويضات لعملاء فودافون المتأثرين من عطل الشبكة أمس

الجهاز القومي لتنظيم
الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، فيتو

أقر الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات تعويضات لعملاء شركة فودافون مصر المتأثرين من العطل  الذي وقع في شبكة شركة فودافون مصر مساء أمس الثلاثاء والذي أدى لتأثر بعض خدمات المحمول لعدد من عملاء شركة فودافون مصر وألزم الشركة بتنفيذه.

تعويضات عملاء فودافون 

 يأتي ذلك في ضوء الحرص على التخفيف من تبعات تأثر خدمات المحمول لعملاء الشركة وضمان الحفاظ على حقوق المستخدمين، وفي إطار متابعة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تنظيم الاتصالات.

وقد تم إقرار تعويض لعملاء المحمول مسبقي الدفع المتأثرين بـ ٥٠٠ وحدة مجانية إضافية، كما تم إقرار تعويض لعملاء الفاتورة الشهرية المتأثرين بـ ٥ جيجا مجانية، وذلك تعويضًا عن فترة تأثر الخدمة.

استمرار مراقبة جودة  الخدمة 

تنظيم الاتصالات: تعويضات متفاوتة للمتضررين بعد عودة خدمة الإنترنت بالكامل

تنظيم الاتصالات يُقر تعويضات إضافية لعملاء الإنترنت الثابت مسبق الدفع المتأثرين


أكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات استمراره في مراقبة جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين، والتنسيق الدائم مع الشركات لضمان استمرارية الخدمات وعدم تكرار مثل هذه الأعطال، بما يضمن حماية حقوق المستخدمين وتحقيق أعلى درجات رضاهم.

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