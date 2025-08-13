رئيس غرفة القاهرة: تخفيض أسعار الحديد 2000 جنيه دعمًا لمبادرة رئيس الوزراء

أكد أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة التجارية، اعتزازه بكونه في طليعة المبادرين بخفض أسعار الحديد، دعمًا لتوجهات الدولة نحو ضبط الأسواق وتخفيف الأعباء عن المواطنين، وأن هذا التخفيض سجل سعر الحديد يسجل 36 ألف جنيه للطن.

المشاركة في المؤتمر الحكومي

جاء ذلك عقب مشاركته في المؤتمر الحكومي الذي عُقد اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور رؤساء وممثلي الجهات الحكومية، وجهازي حماية المستهلك والمنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وعدد من قيادات العمل التجاري والصناعي، للإعلان عن مبادرة وطنية موسعة لخفض الأسعار في مختلف القطاعات، بما يشمل السلع الغذائية والأجهزة الكهربائية ومواد البناء، فضلًا عن مستلزمات المدارس، مع تبكير موعد الأوكازيون الصيفي.

هذه الخطوة الاستراتيجية جاءت كاستجابة واعية لدعوة الحكومة

وأضاف أن هذه الخطوة الاستراتيجية جاءت كاستجابة واعية لدعوة الحكومة، وتكاملًا مع التخفيضات الإضافية التي أقرتها شركات الحديد بنسبة 6%، بما يعزز استقرار سوق مواد البناء ويخدم خطط التنمية الاقتصادية.

المبادرة تمثل تحركًا عمليًا وسريعًا للاستفادة من المؤشرات

وأشار "العشري" إلى أن مشاركة غرفة القاهرة التجارية في هذه المبادرة تعكس التزامها الراسخ بدعم السياسات الاقتصادية للدولة، من خلال العمل على ضبط الأسواق وتعزيز وفرة المعروض بأسعار عادلة للمستهلكين، مضيفاَ أن المبادرة تمثل تحركًا عمليًا وسريعًا للاستفادة من المؤشرات الإيجابية الأخيرة، وفي مقدمتها تراجع سعر الدولار وتحسن تدفقات السلع، بما يسهم في إعادة التوازن إلى السوق وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأوضح رئيس غرفة القاهرة أن المبادرة تعتمد على خفض هوامش الربح وتقديم تخفيضات ملموسة للمستهلكين مع ضمان جودة المنتجات واستمرار توفرها، مؤكدًا أن القطاع الخاص يتولى تمويل وتنفيذ هذه الخطوة بالكامل في إطار مسؤوليته المجتمعية.

ولفت "العشري" إلى أن غرفة القاهرة، بالتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية، وضعت خطة تنفيذية شاملة تتضمن تنظيم معارض سلعية موسمية، وتوسيع نطاق التخفيضات لتشمل أكبر عدد ممكن من السلع والخدمات، بما يضمن وصول أثر المبادرة إلى المستهلك النهائي في جميع المحافظات.

وأكد "العشري" أن نجاح هذه المبادرة يتطلب تعاونًا كاملًا بين جميع الأطراف المعنية، وأن الغرفة ستواصل العمل جنبًا إلى جنب مع الشركاء لضمان استدامة النتائج وتحقيق الأثر الإيجابي المنشود على معيشة المواطنين.

وفي سياق متصل، أشاد "العشري" بالجهود النوعية التي يقودها الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، في دعم الصناعة الوطنية وتهيئة بيئة أعمال محفزة وجاذبة للاستثمار، وتعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة.

وأكد العشري أن هذه المبادرات المشتركة ليست مجرد استجابة ظرفية للتحديات الاقتصادية الراهنة، بل تمثل رؤية استراتيجية متكاملة تهدف إلى ترسيخ استقرار الأسواق، وزيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية، وضمان وصول السلع والخدمات للمواطنين بأسعار عادلة وجودة عالية.

وشدد "العشري" على أن التلاحم بين السياسات الحكومية وجهود القطاع الخاص هو الطريق الأمثل لبناء اقتصاد قوي قادر على مواجهة الأزمات العالمية وتحويل التحديات إلى فرص للنمو، بما ينعكس إيجابًا على مستوى معيشة المواطن المصري ويعزز مكانة مصر الاقتصادية إقليميًا ودوليًا.

