أسعار الذهب في السعودية مساء الثلاثاء 19 أغسطس 2025

تنشر فيتو أسعار الذهب فى التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء 19 أغسطس 2025 داخل المملكة العربية السعودية.

سعر الذهب عيار 24 في السعودية

402 ريالات للبيع

سعر الذهب عيار 21 في السعودية

352 ريالًا للبيع

سعر الذهب عيار 18 في السعودية

302 ريالات للبيع

أسعار الذهب فى البورصة العالمية

ارتفع سعر الذهب اليوم الثلاثاء، في ظل ترقب المستثمرين للندوة السنوية للفيدرالي الأمريكي خلال الأسبوع الجاري، للحصول على مؤشرات بشأن التخفيضات المحتملة لمعدلات الفائدة، مع مراقبتهم أيضًا جهود واشنطن الرامية لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% إلى 3337.5دولارًا للأونصة، وارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.1% لتصل إلى 3381.80 دولارًا للأونصة.

أما المعادن النفيسة الأخرى، فقد انخفضت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.5% إلى 37.82 دولارًا للأونصة، وارتفع البلاتين بنسبة 0.1% إلى 1323.76 دولارًا، بينما تراجع البلاديوم بنسبة 0.9% إلى 1112.34 دولارًا للأونصة.

