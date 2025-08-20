الأربعاء 20 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الإسماعيلية يتفقد سير العمل بمركز 30 يونيو لأمراض الكلى (صور)

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

تفقد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، عددا من القطاعات الخدمية بالمحافظة؛ لمتابعة ما يتم تقديمه من خدمات والاستماع إلى المواطنين بدون قيود.  

الأمين العام المساعد للدعوة بمجمع البحوث الإسلامية يتفقد منطقة وعظ الإسماعيلية (صور)

وكيل الصحة بالإسماعيلية تشهد اختبارات كشف الهيئة بمدارس التمريض (صور)

تفقد مركز 30 يونيو 

تفقد محافظ الإسماعيلية مركز 30  يونيو لأمراض الكلى؛ للاطمئنان على سير العمل ومدى تقديم الخدمات للمرضى وذلك في إطار جولاته الميدانية الدورية لمتابعة القطاع الصحي لتقديم خدمات أفضل للمواطنين والنهوض والارتقاء بالمنظومة الصحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرضى.

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

محافظ الإسماعيلية في لقاء مع المواطنين بلا قيود 

واستمع محافظ الإسماعيلية إلى عدد من المواطنين المترددين على المركز  أثناء تفقده للعيادات الخارجية وقسم الداخلي، حيث عرض بعض المترددين مطلبهم بتخفيض مقابل الانتقال بسيارة الإسعاف من وإلى المركز أيام جلسات الغسيل الكلوي، بسبب عدم قدرتهم على تحمل التكلفة بشكل مستمر. 

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

 وعلى الفور وجه محافظ الإسماعيلية بالتنسيق مع هيئة الإسعاف فرع الإسماعيلية لإيجاد آلية تتناسب مع حالات الغسيل الكلوي. 

 

محافظ الإسماعيلية يوجه الأطقم الطبية للنهوض بقطاع الصحة  

 

وحرص محافظ الإسماعيلية على سؤال المرضى المترددين، عن مستوى الخدمة والعلاج بالمركز مكلفًا مدير المستشفى بسرعة إنهاء إجراءات العلاج لكافة المترددين، موجهًا الأطقم الطبية ببذل المزيد من الجهود للنهوض بقطاع الصحة والاهتمام براحة المرضى وتوفير كل الإمكانيات وتسخير الطاقات لتقديم الخدمة الطبية والعلاجية المميزة للمواطنين.

وأوضح أكرم أن هذه الجولات تأتي في إطار متابعته لسير العمل بالمنشآت الطبية والوقوف على الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والوقوف على أي تحديات قد تواجه العمل لتذليلها، مؤكدًا على أن النهوض بالقطاع الصحي يأتي على رأس أولويات القيادة السياسية والحكومة حيث تواصل الدولة جهودها لتطوير المنظومة الصحية وتقديم أفضل الخدمات العلاجية للمواطنين.  

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محافظ الإسماعيلية الاسماعيلية مركز 30 يونيو لأمراض الكلى المرضي الأطقم الطبية

مواد متعلقة

الأمين العام المساعد للدعوة بمجمع البحوث الإسلامية يتفقد منطقة وعظ الإسماعيلية (صور)

وكيل الصحة بالإسماعيلية تشهد اختبارات كشف الهيئة بمدارس التمريض (صور)

الكشف على 482 طالبًا بجامعة الإسماعيلية استعدادًا للعام الدراسي الجديد

إصابة 3 أشخاص إثر انقلاب سيارة نقل بالإسماعيلية

الأكثر قراءة

قرار حاسم بحل أزمة نادي الزمالك ووزارة الإسكان، اعرف التفاصيل

تنسيق الجامعات 2025، رابط نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية

ظهرت الآن، رابط نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية

موعد نظر دعوى مرتضى منصور لإلغاء قرار سحب أرض نادي الزمالك بأكتوبر

يظهر ضعف البرلمان، رسالة قوية لـ توفيق عكاشة على تعديل ساعات العمل من 5 فجرًا لـ 12 ظهرًا

تصنيف أندية العالم، الأهلي يتربع على عرش أفريقيا والزمالك في مركز صادم

تعرف على اختصاصات قاضي الأوامر الوقتية بقانون الإيجار القديم

كارثة على الطريق، سائق نقل جماعي يتعاطى المخدرات أثناء قيادته والركاب يستغيثون بالشرطة (فيديو)

خدمات

المزيد

هل مناقشة مشروعات القوانين من اختصاصات مجلس الشيوخ؟

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الأربعاء 20-8-2025

سعر الكتكوت الأبيض والبط اليوم الأربعاء 20-8-2025 في بورصة الدواجن

عيار 21 يسجل 4530 جنيها، أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

أعظم إنجازاتها وأنهى حياتها بـ 3 رصاصات.. مأساة لاعبة الجودو دينا علاء على يد زوجها (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح حقوق الزوجين في ضوء قوله تعالى "وللرجال عليهن درجة"

اليوم العالمي للعمل الإنساني، الأزهر يحيى صمود وتضحيات الشعب الفلسطيني

لماذا دخل سيدنا موسى القرية على حين غفلة من أهلها؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads