محافظ الإسماعيلية يتفقد سير العمل بمركز 30 يونيو لأمراض الكلى (صور)

تفقد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، عددا من القطاعات الخدمية بالمحافظة؛ لمتابعة ما يتم تقديمه من خدمات والاستماع إلى المواطنين بدون قيود.

تفقد مركز 30 يونيو

تفقد محافظ الإسماعيلية مركز 30 يونيو لأمراض الكلى؛ للاطمئنان على سير العمل ومدى تقديم الخدمات للمرضى وذلك في إطار جولاته الميدانية الدورية لمتابعة القطاع الصحي لتقديم خدمات أفضل للمواطنين والنهوض والارتقاء بالمنظومة الصحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرضى.

جانب من الجولة، فيتو

محافظ الإسماعيلية في لقاء مع المواطنين بلا قيود

واستمع محافظ الإسماعيلية إلى عدد من المواطنين المترددين على المركز أثناء تفقده للعيادات الخارجية وقسم الداخلي، حيث عرض بعض المترددين مطلبهم بتخفيض مقابل الانتقال بسيارة الإسعاف من وإلى المركز أيام جلسات الغسيل الكلوي، بسبب عدم قدرتهم على تحمل التكلفة بشكل مستمر.

جانب من الجولة، فيتو

وعلى الفور وجه محافظ الإسماعيلية بالتنسيق مع هيئة الإسعاف فرع الإسماعيلية لإيجاد آلية تتناسب مع حالات الغسيل الكلوي.

محافظ الإسماعيلية يوجه الأطقم الطبية للنهوض بقطاع الصحة

وحرص محافظ الإسماعيلية على سؤال المرضى المترددين، عن مستوى الخدمة والعلاج بالمركز مكلفًا مدير المستشفى بسرعة إنهاء إجراءات العلاج لكافة المترددين، موجهًا الأطقم الطبية ببذل المزيد من الجهود للنهوض بقطاع الصحة والاهتمام براحة المرضى وتوفير كل الإمكانيات وتسخير الطاقات لتقديم الخدمة الطبية والعلاجية المميزة للمواطنين.

وأوضح أكرم أن هذه الجولات تأتي في إطار متابعته لسير العمل بالمنشآت الطبية والوقوف على الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والوقوف على أي تحديات قد تواجه العمل لتذليلها، مؤكدًا على أن النهوض بالقطاع الصحي يأتي على رأس أولويات القيادة السياسية والحكومة حيث تواصل الدولة جهودها لتطوير المنظومة الصحية وتقديم أفضل الخدمات العلاجية للمواطنين.

