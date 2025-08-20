الأربعاء 20 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

الأمين العام المساعد للدعوة بمجمع البحوث الإسلامية يتفقد منطقة وعظ الإسماعيلية (صور)

جانب من الزيارة،
جانب من الزيارة، فيتو

استقبل الشيخ أشرف السعيد مهدي مدير عام منطقة وعظ الإسماعيلية ورئيس لجنة الفتوى، الدكتور محمود الهواري الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الديني بمجمع البحوث الإسلامية، اليوم الأربعاء، خلال زيارته لمحافظة الإسماعيلية.   

الكشف على 482 طالبًا بجامعة الإسماعيلية استعدادًا للعام الدراسي الجديد

وكيل الصحة بالإسماعيلية تشهد اختبارات كشف الهيئة بمدارس التمريض (صور)

تفقد مقر لجنة الفتوى 

وتفقد الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الديني بمجمع البحوث الإسلامية، لجنة الفتوى الرئيسية بالإسماعيلية حيث ناقش أعضاء اللجنة في بعض الفتاوى التي ترد إليهم. 

جانب من الزيارة، فيتو
جانب من الزيارة، فيتو
جانب من الزيارة، فيتو
جانب من الزيارة، فيتو

مدير التوجيه بالمنطقة 

وجاء ذلك في حضور كل من الشيخ جمال عباس مدير الدعوة بمنطقة الوعظ بالإسماعيلية، والشيخ هاني عبد العليم مدير التوجيه بالمنطقة .

 

جانب من الزيارة، فيتو
جانب من الزيارة، فيتو
جانب من الزيارة، فيتو
جانب من الزيارة، فيتو

ندوة بمكتبة مصر العامة 

وتشمل زيارة الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الديني بمجمع البحوث الإسلامية، إلقاء محاضرة دينية بمكتبة مصر العامة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة بالإسماعيلية تحت عنوان معا بالوعي نحميها وذلك برعاية اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية.   

جانب من الزيارة، فيتو
جانب من الزيارة، فيتو
جانب من الزيارة، فيتو
جانب من الزيارة، فيتو
جانب من الزيارة، فيتو
جانب من الزيارة، فيتو

وعلى صعيد أخر كان مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، أطلق، حملةً توعويَّةً كبرى بعنوان: (فتبيَّنوا)؛ انطلاقًا من مسئوليَّته الدِّينية والفِكريَّة والمجتمعيَّة في بناء وعي الإنسان، وصَوْن المجتمع من آفة الشَّائعات التي تهدِّد استقراره، وتلوِّث العقول، وتبثُّ الفُرقة والرِّيبة في النفوس. 

الجندي: الإسلام دِينٌ يربِّي أبناءَه على التثبُّت قبل القول والفعل

وأكَّد الدكتور محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة، أنَّ هذه الحملة تأتي امتدادًا لدَور الأزهر الشَّريف الذي لم يتوقَّف يومًا عن حماية الوعي وبناء الإنسان، مشدِّدًا على أنَّ الإسلام دِينٌ يربِّي أبناءَه على التثبُّت قبل القول والفعل؛ لأنَّ الكلمة أمانة ومسئوليَّة؛ قد تُصبح جسرًا للخير أو شرارةً للفتنة.

وأوضح الدكتور الجندي أنَّ الحملة تهدف إلى تعميق وعي الأفراد بخطورة الشَّائعات في هَدْم المجتمعات وتفتيت الصفوف، وغَرْس قيمة التثبُّت كأصلٍ شرعيٍّ وسلوكٍ حضاريٍّ، فضلًا عن ترسيخ روح المسئوليَّة في الكلمة، وتأكيد أنَّ نَقْل الخبر دون تبيُّن قد يُصبح سهمًا يُصيب الأبرياء ويُفسد الثقة بين الناس، وأنَّ الشَّائعة قد تُشعل فتنةً أو تُدمِّر حياة إنسان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسماعيلية بالاسماعيلية منطقة وعظ الإسماعيلية محافظ الإسماعيلية الأزهر الشريف الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الديني بمجمع البحوث الإسلامية

مواد متعلقة

وكيل الصحة بالإسماعيلية تشهد اختبارات كشف الهيئة بمدارس التمريض (صور)

الكشف على 482 طالبًا بجامعة الإسماعيلية استعدادًا للعام الدراسي الجديد

إصابة 3 أشخاص إثر انقلاب سيارة نقل بالإسماعيلية

محافظ الإسماعيلية يعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية العامة والمهنية

الأكثر قراءة

قرار حاسم بحل أزمة نادي الزمالك ووزارة الإسكان، اعرف التفاصيل

يظهر ضعف البرلمان، رسالة قوية لـ توفيق عكاشة على تعديل ساعات العمل من 5 فجرًا لـ 12 ظهرًا

صدمة لجماهير الأهلي بشأن إمام عاشور

الصحة تحسم الجدل حول وجود مواد مسرطنة في الشعرية سريعة التحضير

أخبار مصر: تنفيذ حكم الإعدام في قاتل شيماء جمال، فساد بالملايين بشركة بترول كبرى، إسرائيل تستدعي الاحتياط، وثورة ضد الحكام

الأهلي يجهز حافلات خاصة لنقل لاعبيه لتقديم واجب العزاء في والد الشناوي

الإمارات تبدأ تدريس الذكاء الاصطناعي للتلاميذ وتلغي امتحانات التيرم الثاني

محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية

خدمات

المزيد

عيار 21 يسجل 4530 جنيها، أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء

سعر الدولار بالبنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 20-8-2025

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الثلاثاء

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

أعظم إنجازاتها وأنهى حياتها بـ 3 رصاصات.. مأساة لاعبة الجودو دينا علاء على يد زوجها (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لماذا دخل سيدنا موسى القرية على حين غفلة من أهلها؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

لمن تكون حضانة الطفل المكفول بعد طلاق الزوجين؟ الإفتاء توضح

تفسير حلم المتسول في المنام وعلاقته بالمشاكل وضيق الحال

المزيد
الجريدة الرسمية
ads