الأمين العام المساعد للدعوة بمجمع البحوث الإسلامية يتفقد منطقة وعظ الإسماعيلية (صور)

استقبل الشيخ أشرف السعيد مهدي مدير عام منطقة وعظ الإسماعيلية ورئيس لجنة الفتوى، الدكتور محمود الهواري الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الديني بمجمع البحوث الإسلامية، اليوم الأربعاء، خلال زيارته لمحافظة الإسماعيلية.

تفقد مقر لجنة الفتوى

وتفقد الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الديني بمجمع البحوث الإسلامية، لجنة الفتوى الرئيسية بالإسماعيلية حيث ناقش أعضاء اللجنة في بعض الفتاوى التي ترد إليهم.

جانب من الزيارة، فيتو

مدير التوجيه بالمنطقة

وجاء ذلك في حضور كل من الشيخ جمال عباس مدير الدعوة بمنطقة الوعظ بالإسماعيلية، والشيخ هاني عبد العليم مدير التوجيه بالمنطقة .

ندوة بمكتبة مصر العامة

وتشمل زيارة الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الديني بمجمع البحوث الإسلامية، إلقاء محاضرة دينية بمكتبة مصر العامة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة بالإسماعيلية تحت عنوان معا بالوعي نحميها وذلك برعاية اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية.

وعلى صعيد أخر كان مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، أطلق، حملةً توعويَّةً كبرى بعنوان: (فتبيَّنوا)؛ انطلاقًا من مسئوليَّته الدِّينية والفِكريَّة والمجتمعيَّة في بناء وعي الإنسان، وصَوْن المجتمع من آفة الشَّائعات التي تهدِّد استقراره، وتلوِّث العقول، وتبثُّ الفُرقة والرِّيبة في النفوس.

الجندي: الإسلام دِينٌ يربِّي أبناءَه على التثبُّت قبل القول والفعل

وأكَّد الدكتور محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة، أنَّ هذه الحملة تأتي امتدادًا لدَور الأزهر الشَّريف الذي لم يتوقَّف يومًا عن حماية الوعي وبناء الإنسان، مشدِّدًا على أنَّ الإسلام دِينٌ يربِّي أبناءَه على التثبُّت قبل القول والفعل؛ لأنَّ الكلمة أمانة ومسئوليَّة؛ قد تُصبح جسرًا للخير أو شرارةً للفتنة.

وأوضح الدكتور الجندي أنَّ الحملة تهدف إلى تعميق وعي الأفراد بخطورة الشَّائعات في هَدْم المجتمعات وتفتيت الصفوف، وغَرْس قيمة التثبُّت كأصلٍ شرعيٍّ وسلوكٍ حضاريٍّ، فضلًا عن ترسيخ روح المسئوليَّة في الكلمة، وتأكيد أنَّ نَقْل الخبر دون تبيُّن قد يُصبح سهمًا يُصيب الأبرياء ويُفسد الثقة بين الناس، وأنَّ الشَّائعة قد تُشعل فتنةً أو تُدمِّر حياة إنسان.

