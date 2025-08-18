الإثنين 18 أغسطس 2025
إصابة شخصين في تصادم سيارتين بالقنطرة شرق الإسماعيلية

أصيب شخصان في حادث تصادم وقع مساء اليوم الإثنين، بين سيارتين، في منطقة مركز الألبان بقرية الأمل بمركز ومدينة القنطرة شرق في محافظة الإسماعيلية.   

إخطار بوقوع حادث تصادم 

وتلقت الأجهزة المعنية في محافظة الإسماعيلية، اليوم الإثنين إخطارا بوقوع حادث تصادم بين سيارتين، في منطقة مركز الألبان بقرية الأمل بمركز ومدينة القنطرة شرق مما أسفر عن إصابة شخصين جراء الحادث.  

انتقال الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث 

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة المنطقة ومعرفة أسباب الحادثة.  

الدفع بعدد من سيارات الإسعاف 

كما دفع فرع هيئة الإسعاف المصرية في محافظة الإسماعيلية بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى أبو خليفة. 

وقالت مصادر أن المصابين وصلوا إلى المستشفى وهم يعانون من جروح وكدمات وسحجات وكسور حيث تم إسعافهم وايداعهم بالمستشفى لتلقي العلاج اللازم واجراء الفحوصات الطبية اللازمة.  

وتبين أن المصابين هما كل من سمير عبد الرحيم احمد السن  60 سنة السكن  بورسعيد مصاب باشتباه كسر بالعمود الفقري - اشتباه كسر بالحوض، و  زينب محمد عبد الدايم السن  55 سنة السكن  القنطرة شرق
مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج - كدمة بالعمود الفقري - جرح قطعي بفروة الرأس 3 سم.

 

الاسماعيلية بالاسماعيلية القنطرة شرق مركز ومدينة القنطرة شرق بالإسماعيلية حادث تصادم سيارتين

