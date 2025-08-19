تعليم الإسماعيلية ينظم سلسلة ندوات ضمن مبادرة "قادة الوعي" (صور)

نظمت إدارة التخطيط الاستراتيجي والمشروعات بمديرية التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية سلسلة من الفعاليات التوعوية ضمن مبادرة "قادة الوعي"، وذلك بالتعاون مع بيت العائلة المصرية فرع الإسماعيلية.

أبرز اللقاءات التى عقدت بالإدارات التعليمية

وقد تضمنت الفعاليات، 4 لقاءات بعدد من الإدارات التعليمية شارك فيها ممثلون عن المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للسكان ومركز إعلام الإسماعيلية إلى جانب مشايخ بيت العائلة المصرية، وذلك بحضور منسقي التخطيط الاستراتيجي وطلاب سفراء التخطيط الذين أبدوا تفاعلًا ملحوظًا مع الموضوعات المطروحة ضمن المبادرة.

جانب من الفعاليات، فيتو

بداية بعض الندوات

واستهلت الندوات بمدرسة أم الأبطال الثانوية بنات بإدارة شمال الإسماعيلية، حيث حاضر فضيلة الشيخ جمال عوض وكيل منطقة وعظ الإسماعيلية وممثل بيت العائلة المصرية، لبنى زكي مقررة المجلس القومي للمرأة، سماح محمد عبده مدير مركز إعلام الإسماعيلية، باسم علي مقرر المجلس القومي للسكان، هدى علي وكيل المجلس القومي للسكان، وذلك في إطار مبادرة "معًا بالوعي نحميها"، بمشاركة ٤٠ منسق تخطيط و٤٥ طالبًا من سفراء التخطيط.

واستكملت الفعاليات باللقاء الثاني الذي استضافه فرع نقابة المهن التعليمية بفايد.

جانب من الفعاليات، فيتو

مشاركة ممثل بيت العائلة المصرية

وذلك بحضور فضيلة الشيخ جمال عبد الناصر ممثل بيت العائلة المصرية، حيث شارك فيه ٣٨ منسق تخطيط و٤٠ طالبًا من سفراء التخطيط.

ندوة بمدرسة القصاصين

كما شهدت مدرسة القصاصين الرسمية للغات بإدارة القصاصين التعليمية ندوة حاضر فيها فضيلة الشيخ محمود محمد، بمشاركة ١٨ منسق تخطيط و٢٤ طالبًا سفير تخطيط، فيما اختتمت الندوات بإدارة القنطرة شرق التعليمية بمشاركة ٢٨ منسق تخطيط و٣٢ طالبًا سفير تخطيط، وهو ما يعكس الحرص على تعميم أهداف المبادرة وتعزيز وعي الطلاب في مختلف الإدارات التعليمية بالمحافظة.

جانب من الفعاليات، فيتو

وتأتي مبادرة "قادة الوعي" في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بضرورة رفع الوعي لدى الطلاب وتنمية روح الانتماء والمشاركة المجتمعية، وبناءً على تعليمات أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم، استكمالًا لمبادرة "قادة التميز" التي اطلقتها إدارة التخطيط خلال العام الدراسي الماضي، وتهدف إلى رفع مستوى وعي الطلاب وتنمية الولاء والانتماء، وصقل مهاراتهم الشخصية، بما يعزز دورهم الفاعل في المدرسة والمجتمع والوطن، على أن تستمر فعالياتها خلال العام الدراسي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦.

