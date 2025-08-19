الثلاثاء 19 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

رئيس منطقة الإسماعيلية يتابع امتحانات الدور الثاني للثانوية الأزهرية بفايد (صور)

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

أجرى الدكتور مؤمن الهواري، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية لمتابعة سير امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية.   

وكيل تعليم الإسماعيلية يتابع سير امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة

وكيل صحة الإسماعيلية تتفقد دار إيواء المستقبل (صور)

أبرز المرافقين خلال الجولة 

ورافق رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية خلال الجولة كل من أيمن علم الدين، موفد قطاع المعاهد الأزهرية، وعبد الباقي الحداد، مدير إدارة أمن المنطقة. 

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

اللجان المستهدفة بالزيارة 

وشملت الجولة تفقد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية،  لجنة فايد المشتركة لمتابعة سير امتحانات طلاب الشهادة الثانوية الدور الثاني.    

 

إشادة بانضباط اللجان 

وخلال جولته، أشاد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، بجاهزية اللجان والتزامها بالتعليمات، مؤكدًا أهمية توفير بيئة مناسبة تساعد الطلاب على أداء اختباراتهم بسهولة ويسر.   

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

طلاب القسمين العلمي والادبي يؤدون الامتحانات 

و أدى طلاب القسم العلمي بامتحانات الدور الثاني للثانوية الثانوية الأزهرية في الإسماعيلية، اليوم امتحانهم في مادة الكيمياء والبلاغة، وطلاب القسم الأدبي في مادة الفلسفة والمنطق والصرف. 

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

جدير بالذكر أن غرفة العمليات المركزية بمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، لم ترصد أي مشكلات تتعلق بسير الامتحانات أو الورقة الامتحانية.
 

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسماعيلية بالاسماعيلية منطقة الإسماعيلية الأزهرية الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية امتحانات الدور الثاني للثانوية الازهرية

مواد متعلقة

وكيل تعليم الإسماعيلية يتابع سير امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة

إصابة طفل في حادث انفجار أنبوبة لحام بالإسماعيلية

وكيل صحة الإسماعيلية تتفقد دار إيواء المستقبل (صور)

ورشة ومعرض لصناعة السمسمية على هامش الملتقى القومي الثالث للآلة الوترية الشعبية بالإسماعيلية (صور)

الأكثر قراءة

المجتمعات العمرانية تكشف أسباب سحب أرض نادي الزمالك بحدائق أكتوبر

"معايا كل الأوراق والمستندات"، ميدو يثير الجدل بشأن سحب أرض الزمالك بأكتوبر

نشوب حريق في فرع النادي الأهلي بمدينة نصر (صور)

مصادر: سحب أرض نادي الزمالك بمدينة 6 أكتوبر رسميا

وفاة الفنانة السورية إيمان الغوري

بعد تحليل "الإندومي"، تقرير المعمل الكيماوي يفجر مفاجأة في وفاة الطفل حمزة

مقطع مرعب، لحظة انهيار عقار بحي الجمرك في الإسكندرية (فيديو)

ارتفاع سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط، ماذا حدث في بورصة الدواجن اليوم؟

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق اليوم

ارتفاع سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط، ماذا حدث في بورصة الدواجن اليوم؟

سعر الأرز اليوم بالسوق المحلي

السلندرات بـ 140 ألف جنيه، أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

أرقام إبراهيم عادل في ظهوره الأول مع الجزيرة الإماراتي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل قيء المرأة الحامل ينقض الوضوء؟ الإفتاء تجيب

إلى أي مدى أنكر المشركون لقاء الله؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

عضو مجمع البحوث الإسلامية: رياح الخطر بدأت تهب على الأسرة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads