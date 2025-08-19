رئيس منطقة الإسماعيلية يتابع امتحانات الدور الثاني للثانوية الأزهرية بفايد (صور)

أجرى الدكتور مؤمن الهواري، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية لمتابعة سير امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية.

أبرز المرافقين خلال الجولة

ورافق رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية خلال الجولة كل من أيمن علم الدين، موفد قطاع المعاهد الأزهرية، وعبد الباقي الحداد، مدير إدارة أمن المنطقة.

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

اللجان المستهدفة بالزيارة

وشملت الجولة تفقد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية، لجنة فايد المشتركة لمتابعة سير امتحانات طلاب الشهادة الثانوية الدور الثاني.

إشادة بانضباط اللجان

وخلال جولته، أشاد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، بجاهزية اللجان والتزامها بالتعليمات، مؤكدًا أهمية توفير بيئة مناسبة تساعد الطلاب على أداء اختباراتهم بسهولة ويسر.

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

طلاب القسمين العلمي والادبي يؤدون الامتحانات

و أدى طلاب القسم العلمي بامتحانات الدور الثاني للثانوية الثانوية الأزهرية في الإسماعيلية، اليوم امتحانهم في مادة الكيمياء والبلاغة، وطلاب القسم الأدبي في مادة الفلسفة والمنطق والصرف.

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

جدير بالذكر أن غرفة العمليات المركزية بمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، لم ترصد أي مشكلات تتعلق بسير الامتحانات أو الورقة الامتحانية.



جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.