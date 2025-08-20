الكشف على 482 طالبًا بجامعة الإسماعيلية استعدادًا للعام الدراسي الجديد

بدأت جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية أعمال الكشف الطبي لطلابها الجدد، حيث خضع حتى الآن عدد 482 طالبًا من كليات الطب، طب الأسنان، الصيدلة، العلاج الطبيعي، التمريض، الهندسة، التجارة الدولية، واللغات للكشف الطبي داخل مقر الإدارة العامة للخدمات الطبية بمبنى رعاية الشباب داخل الحرم الجامعي.

إجراء فحوصات شاملة

ويشمل الكشف الطبي فحوصات شاملة تتم داخل عيادات الإدارة الطبية المتخصصة بجامعة الإسماعيلية، وهي: الرمد، الباطنة، الجلدية، الجراحة، الروماتيزم، الأسنان، بالإضافة إلى إجراء التحاليل الطبية الخاصة بكل كلية، وأشعة صدر ديجيتال باسم الطالب.

جانب من الكشف على الطلاب، فيتو

الاهتمام بصحة وسلامة الطلاب

ومن جانبه قال الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس والمفوض بتسيير أعمال جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، بأن الجامعة تولي اهتمامًا بالغًا بصحة وسلامة الطلاب.

وأشار إلى أن "إجراء الكشف الطبي للطلاب الجدد يتم بشكل منظم بداية من الأحد الموافق 10 أغسطس 2025، ويستمر يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثانية عشر ظهرًا، عدا يومي الجمعة والسبت والإجازات الرسمية".

وأكد أن الكشف الطبي يمثل أول خطوة في متابعة الحالة الصحية للطلاب لضمان بيئة تعليمية صحية وآمنة، مضيفًا أن الجامعة وفرت كافة التسهيلات اللازمة لتيسير الإجراءات على الطلاب.

في سياق متصل، أكد الدكتور عادل حسن، نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، أن الكشف الطبي يتم من خلال نظام إلكتروني متكامل، يبدأ بتسجيل الطالب عبر موقع الجامعة واختيار موعد الكشف، ثم الدفع الإلكتروني ورفع إيصال الدفع لطباعة الاستمارة.

وأضاف أن الطلاب مطالبون بإحضار استمارة الكشف الطبي، وأشعة صدر حديثة ديجيتال، وصورتين شخصيتين، وصور من بطاقة الرقم القومي وبطاقة الترشيح.

كما أشار إلى تخصيص لجنة طبية خاصة للطلاب ذوي الحالات الصحية المزمنة وذوي الهمم، وذلك لمتابعة حالتهم وتقديم الرعاية الطبية المناسبة لهم.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة سمر فتحي، مدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية بالجامعة، أن الكشف الطبي يتم من خلال فريق طبي متكامل داخل العيادات التابعة للإدارة، مؤكدة جاهزية المعمل الطبي لإجراء كافة التحاليل المطلوبة لكل كلية.

وأضافت أن قيمة الكشف الطبي للطلاب المصريين 1000 جنيه، بينما يُقدر للطلاب الوافدين غير المصريين 30 دولارًا أمريكيًا، يتم سدادها عبر الحساب البنكي المخصص لذلك، مع رفع الإيصال على الموقع الإلكتروني لإتمام إجراءات الطباعة.

وشددت على أن الإدارة الطبية تتابع بدقة حالات الطلاب وتحرص على الالتزام بالمعايير الطبية المعتمدة، مؤكدة عدم السماح بالتخلف عن الموعد المحدد أو الحضور دون استيفاء المستندات.

ونوهت الجامعة إلى أن الكشف الطبي إلزامي ولا يُعتد بأي كشف يتم خارج منظومة الإدارة الطبية بالجامعة، مشددة على أن أي محاولة لانتحال الشخصية خلال إجراء الكشف الطبي سيُحال مرتكبها إلى الشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

ودعت جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية جميع الطلاب الجدد إلى الالتزام التام بالإجراءات والتعليمات المعلنة، حرصًا على سلامتهم وسير العملية التعليمية بسلاسة وانتظام.

