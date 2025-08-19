وكيل تعليم الإسماعيلية يتابع سير امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة

تابع أيمن موسى، وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء سير العمل داخل غرفة العمليات الرئيسية، لمتابعة امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة، في يومها الرابع.

ضمان انضباط اللجان الامتحانية

واطمأن وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، على وصول صناديق الأسئلة لمادتي التاريخ الشعبة الأدبية والفيزياء شعبة علمية إلى لجان امتحانات الثانوية العامة على مستوى المحافظة، لضمان انتظام وانضباط العمل باللجان، وكذا ضمان سير الامتحانات دون معوقات بحضور الدكتور أشرف العربي وكيل المديرية، وفريق العمل بغرفة العمليات بالمديرية.

جانب من أعمال غرفة العمليات، فيتو

متابعة جميع غرف العمليات الفرعية

وتابع وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، لحظة بلحظة جميع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، ووجه بالتعامل السريع مع أي ملاحظات قد تطرأ، حرصًا على مصلحة الطلاب وتحقيق الانضباط الكامل داخل اللجان.

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ تعليمات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، والتى تنص غلى متابعة سير الامتحانات.

وعلى صعيد آخر قدمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني شرحا تفصيليا للمواد الدراسية في كل من نظام شهادة البكالوريا المصرية ونظام شهادة الثانوية العامة وأهم القواعد المنظمة، وذلك في إطار حرصها المتواصل على توعية أولياء الأمور والطلاب بتفاصيل كل نظام.

وقدمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عددا من القواعد العامة حول نظام شهادة البكالوريا المصرية ونظام شهادة الثانوية العامة وهي كالتالي:

1-لا يجوز قانونا التحويل من نظام الثانوية العامة لنظام شهادة البكالوريا المصرية أو العكس في حال اختيار نظام بعينه.

2- لا يوجد أي إجبار للطلاب على اختيار نظام بعينه ومن حقه قانونا اختيار النظام المناسب له.

3- عدد المواد الدراسية في الصفين الثاني والثالث بنظام البكالوريا 1 مواد دراسية فقط بالإضافة لمادة الدين خارج المجموع.

4- عدد المواد الدراسية في الصفين الثاني والثالث بنظام الثانوية العامة ١١ مادة دراسية (بالإضافة للمواد خارج المجموع).

5-نظام شهادة البكالوريا المصرية يوفر فرصًا امتحانية متعددة في كل مادة بكامل الدرجة في الصفين الثاني والثالث.

6- نظام الثانوية العامة يوفر فرصة امتحان واحدة فقط للطالب في كل مادة دراسية بالإضافة لامتحان الدور الثاني بنصف الدرجة.

7- قواعد القبول في الجامعات ثابتة لكلا النظامين البكالوريا المصرية والثانوية العامة.

