إصابة 3 أشخاص إثر انقلاب سيارة نقل بالإسماعيلية

أصيب 3 أشخاص بإصابات مختلفة جراء تعرضهم لحادث انقلاب سيارة نقل، وقع اليوم الثلاثاء بطريق الإسماعيلية الصحراوي، وتحديدا بمفارق ابو صوير.

إخطار بوقوع حادث انقلاب سيارة

تلقت الأجهزة المعنية في محافظة الإسماعيلية، إخطارا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة نقل، أمام احدى المزارع الواقعة بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوي، وتحديدا بمفارق ابو صوير مما أسفر عن إصابة 3.

انتقال الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، في محافظة الإسماعيلية، إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادثة.

كما دفع فرع هيئة الإسعاف في محافظة الإسماعيلية بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مجمع الإسماعيلية الطبي.

الحالة الصحية للمصابين.

وقالت مصادر طبية في المستشفى إن المصابين وصلوا إلى المستشفى وهم يعانون من جروح وكدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة الحادث حيث تم اسعافهم وايداعهم بالمستشفى لتلقي العلاج اللازم واجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

وتبين أن المصابين هم كل من مؤيد محمد حسين ابراهيم يبلغ من العمر 23 عاما، مقيم بمحافظة القاهرة صلاح سالم وهو سوداني الجنسية، مصاب باشتباه كسر بالفخذ الايسر - كسر مضاعف بالساعد الايسر - اشتباه كسر بالكتف الايسر - كدمات وسحجات بالجسم وأحمد ابراهيم عبد الحكيم 40 سنه من أبو صوير مصاب بكدمه بالضلوع وسحجات وكدمات بالجسم وعمر جمال محمود طلعت 15 عاما من منيا القمح.



